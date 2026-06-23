Morena advierte con aplicar reglas antinepotismo a Félix Salgado si busca la candidatura de Guerrero

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, afirmó que las reglas antinepotismo del partido se aplicarán en el caso de Félix Salgado Macedonio si decide inscribirse en el proceso para competir por la candidatura de Guerrero.

Sostuvo que los militantes del partido guinda deben asumir las reglas internas, incluida aquella que restringe la participación a un cargo público cuando existe un vínculo familiar con la persona que ocupa actualmente esa posición.

“Nos vamos a poner de acuerdo en el diálogo si él al final decide registrarse, en la relevancia del respeto a nuestras reglas (...). Cuando decides militar en un partido, decides asumir algunas reglas; sin embargo, yo creo que Félix sabe la relevancia del proyecto, de la relevancia de militar con respeto de ciertas reglas (...)”, comentó tras el segundo día de registro de los llamados “coordinadores estatales”.

La dirigente consideró que los partidos aliados no realizarán una “mala jugada” al postular a algún militante de Morena que busque evadir la norma interna para argumentar que la restricción no le corresponde.

Mientras tanto, existe la posibilidad de que algunos aspirantes opten por una candidatura independiente o que el familiar en funciones deje el cargo antes de la elección para intentar evitar la aplicación del estatuto. Sin embargo, estas alternativas reciben poca atención dentro del debate público.

Sobrino de Layda Sansores se registra por el PT

Aunque Citlalli Hernández descartó que los partidos aliados intenten una “mala jugada”, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se registró para buscar la candidatura en la entidad por parte del Partido del Trabajo (PT), sin enfrentar alguna restricción.

Sánchez Sansores argumentó que no mantiene contacto con su tía desde hace un año y aseguró que tiene derecho a participar. No obstante, una eventual candidatura podría entrar en conflicto con las reglas internas de Morena.

“Morena no permite que participe alguien que es familiar de quien está gobernando en turno”, declaró Citlalli Hernández el pasado 17 de junio.

Otros perfiles familiares buscan competir

Antes de la publicación de la convocatoria, otros familiares de funcionarios en activo se perfilaron para contender por candidaturas estatales.

Entre ellos destacan Saúl Monreal, hermano de David Monreal, gobernador de Zacatecas, y Ruth Miriam González, esposa de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

Cabe recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reforma contra el nepotismo electoral. Sin embargo, el Congreso modificó la propuesta para que entre en vigor hasta las elecciones de 2030.

Esto implica que actualmente ninguna persona enfrenta una prohibición legal para competir por estos cargos debido a vínculos familiares.

Será entonces Morena, como fuerza política mayoritaria, quien deba demostrar congruencia con sus propios estatutos y determinar si bloquea las candidaturas que contravengan sus reglas internas.