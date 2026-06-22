Elecciones en Guerrero: ¿Qué aspirante de Morena es más popular?

Beatriz Mojica, Esthela Damián y Félix Salgado son las posibles candidatas a la gubernatura de Guerrero que serían votados por la ciudadanía, según Encuesta EF.

Las elecciones intermedias de 2027 en México están más cerca, donde se espera que ciudadanos de varios estados elijan a nuevos gobernadores y gobernadoras. Rumbo a los comicios, una encuesta realizada por El Financiero indica que en Guerrero, el partido gobernante Morena tiene amplia ventaja.

Según los datos recopilados en el sondeo, Morena obtiene un 43 por ciento de las preferencias. Si bien aún no se han definido los y las candidatas a la gubernatura de Guerrero, algunos nombres ya comienzan a sonar.

Entre los posibles candidatos de Morena que podrían contender por la gubernatura de Guerrero está Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora y quien también fue candidato en las elecciones pasadas; Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia; Abelina López, quien fue alcaldesa de Acapulco, entre otras.

Aspirantes de Morena buscan la candidatura para elecciones en Guerrero

La encuesta de El Financiero, publicada este 22 de junio, indica que Beatriz Mojica se ha posicionado con el 24 por ciento del apoyo ciudadano, pues dicho porcentaje de personas encuestadas consideraron que sería la candidata de Morena para las elecciones de Guerrero en 2027.

En popularidad le siguió Esthela Damián, con el 17 por ciento de las menciones; Abelina López, con 11 por ciento; y muy cerca se quedó Félix Salgado, con el 10 por ciento de las preferencias.

Apenas en junio, Abelina López solicitó licencia para separarse de su cargo como presidenta municipal de Acapulco y así poder participar en el proceso interno de Morena. Semanas antes, Esthela Damián renunció como consejera jurídica por el mismo motivo, y su cargo lo cubrió Luisa María Alcalde, quien era dirigente de Morena.

Otros morenistas mencionados en el sondeo fueron Iván Hernández y Pablo Amílcar Salazar, con el 4 y 2 por ciento.

En tanto, el PRI ocupa el segundo lugar de las preferencias ciudadanas, según la encuesta.

De los candidatos priistas, Manuel Añorve encabeza la lista de preferencias con el 21 por ciento del apoyo. Le siguen Lisette Tapia, con 15 por ciento y Jorge Sánchez, con el 11 por ciento.

Según el análisis a partir del sondeo, si en las elecciones de Guerrero en 2027 contendieran Beatriz Mojica de Morena y Manuel Añorve del PRI, en dicho escenario hipotético, la morenista obtendría un 47 por ciento de las preferencias, y Añorve solo el 17 por ciento.

En tanto, en un escenario donde la candidata de Morena fuera Esthela Damián, exconsejera jurídica que renunció al gobierno de Sheinbaum, y participara contra Añorve del PRI, la candidata obtendría un 44 por ciento de las preferencias y el priista un 20 por ciento.

La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica a 600 personas con credencial para votar vigente, entre el 9 y el 15 de junio de este año.

En las elecciones de 2027 se renovarán las gubernaturas de 16 estados, entre ellos Guerrero. Asimismo habrá cambios de gobernador en Chihuahua, Nuevo León, Quintana Roo y más. Además, la ciudadanía votará por 500 representantes de la Cámara de Diputados y habrá votaciones para elegir a nuevos presidentes municipales.