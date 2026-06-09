Encuesta EF: Estos son los escenarios en los que Andrea Chávez sería gobernadora de Chihuahua

Desde abril, Andrea Chávez se separó de su cargo en el Senado en busca la candidatura de Morena. (Foto: Cuartoscuro)

Las elecciones 2027 están listas, donde la ciudadanía elegirá a diversos gobernadores, gobernadoras y otros cargos de elección popular. Por ahora, a casi un año de que se lleven a cabo los comicios, ya comienzan a perfilarse quiénes serán las y los posibles candidatos en Chihuahua y otras entidades.

Chihuahua actualmente es gobernado por la panista Maru Campos, quien ha sido criticada luego de que en un operativo estatal hubiera agentes de la CIA presentes, sin informar de este hecho al Gobierno federal.

La encuesta de El Financiero, publicada este martes, reveló que Morena tiene ventaja en la preferencia de los electores en Chihuahua.

¿Andrea Chávez será candidata al gobierno de Chihuahua?

Para su encuesta, El Financiero planteó tres escenarios hipotéticos con los posibles candidatos a la gubernatura de Chihuahua para 2027. En dos de ellos aparece Andrea Chávez como abanderada de Morena. La senadora pidió licencia en abril para poder separarse de su cargo legislativo y poder competir en los comicios.

En el primer escenario hipotético, la encuesta plantea que los candidatos serían: Andrea Chávez, por Morena (40 por ciento de respaldo de encuestados); Marco Antonio Bonilla por el PAN (29 por ciento); Antonio Meléndez del PRI (10 por ciento) y Alfredo Lozoya Santillán por Movimiento Ciudadano (4 por ciento).

El segundo escenario plantea una candidatura morenista de Cruz Pérez Cuéllar, quien obtuvo el 38 por ciento del respaldo de los encuestados; le siguió Marco Antonio Bonilla, con 30 por ciento; Antonio Meléndez, con 9 por ciento; y Alfredo Lozoya con el 4 por ciento.

El tercer y último escenario, que pone nuevamente a Andrea Chávez como abanderada de Morena, recibiría 41 por ciento de votos ciudadanos hipotéticos; Daniela Álvarez, del PAN, recibiría 24 por ciento. Le seguirían Meléndez y Lozoya Santillán con el 10 y el 5 por ciento, respectivamente.

Así, la encuesta hecha por El Financiero revela que Morena tendría la ventaja en la preferencia de votos.

El sondeo también indica que entre los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua destaca Andrea Chávez, con Morena, quien obtuvo un 39 por ciento de opinión favorable y un 34 por ciento desfavorable.

En cuanto a si se considera si será Andrea Chávez la candidata oficial de Morena, un 43 por ciento de los encuestados consideró que sí. Cruz Pérez Cuéllar recibió el 15 por ciento de las menciones.

En cuanto al PAN, Marco Antonio Bonilla recibió un 36 por ciento de menciones para abanderar a su partido, frente a Daniela Álvarez que tuvo 25 por ciento. Bonilla cuenta con 35 por ciento de opinión positiva y 42 por ciento negativa, según los datos de la encuesta.

Sin embargo, si bien tanto Chávez como Bonilla son los más votados, la morenista tendría un 11 por ciento de ventaja sobre el PAN, según revelaría la encuesta publicada este martes.

Desde abril, Andrea Chávez se separó de su cargo en el Senado en busca la candidatura de Morena para competir por la gubernatura de Chihuahua.