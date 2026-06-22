Sheinbaum aclara que SEP no entregará 800 mdp a la CNTE: ‘Es dinero para escuelas’

La presidenta Sheinbaum aclaró cómo se utilizará el dinero en beneficio de escuelas de tres estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que se entregaran 800 millones de pesos a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que levantaran su plantón en la Ciudad de México y explicó cómo y para qué se utilizaron dichos recursos.

“Está equivocada la idea de que el recurso sea para el Sindicato. Esos 800 millones no tienen nada que ver con la CNTE, es para la educación de los niños en Oaxaca”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes.

Sheinbaum explicó que el dinero se entregó directamente a las escuelas y está destinado a mejorar la educación en Oaxaca.

La presidenta aclaró que dicho recurso económico no se otorga a líderes del sindicato de la Coordinadora y recordó que desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se brindado de manera directa a las escuelas.

Durante el fin de semana, la CNTE puso fin al plantón que llevaba más de 15 días en el Centro Histórico y que afectó a los eventos deportivos por el Mundial.

¿Qué dijo la SEP sobre los 800 mdp supuestamente entregados a la CNTE?

La aclaración de la mandataria coincide con las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, quien dio a conocer la cifra de recursos destinados como parte de las negociaciones con el magisterio.

En entrevista con medios de comunicación, Delgado explicó que el dinero no fue entregado ni al sindicato ni a la CNTE sino que se destinará a combatir el rezago educativo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Según el secretario de Educación, los recursos se utilizarán para la creación de plazas docentes, asignación de horas de trabajo, contrataciones y otras necesidades escolares.

“Donde hacen falta maestros se crean plazas, donde hacen falta horas se crean horas para atender el rezago educativo. ¿Y de dónde salen? Pues del presupuesto de educación, es para eso”, explicó.

CNTE retira su plantón en CDMX... pero amenaza con posible regreso

Tras una jornada de deliberaciones internas en la que los dirigentes de la CNTE admitieron avances parciales con la SEP, la Coordinadora levantó el plantón de la CDMX pero admitió que no se alcanzaron sus principales demandas.

Yenni Araceli Pérez, lideresa de la sección 22 de Oaxaca, señaló tras la asamblea estatal que el contingente regresará a su estado para “reorganizarse”, luego de 19 días de paro, movilizaciones y concentración en el Centro Histórico.

“No por una cuestión de derrota, porque no es de esa manera”, sostuvo Pérez, quien insistió en que su retiro busca tomar fuerzas y revisar la siguiente etapa de la movilización.

La sección 22 también prevé el retorno a las aulas este lunes, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones si no se cumplen los compromisos asumidos.

Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 Democrática de la Ciudad de México, indicó que el movimiento alcanzó acuerdos en mesas con la SEP para atender parte de la lista de demandas.

De acuerdo con lo informado por la CNTE, tras una reunión de seis horas con autoridades educativas se lograron acuerdos favorables sobre una lista de 14 puntos.

*Con información de EFE