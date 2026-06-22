Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de junio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 22 de junio desde Palacio Nacional, en compañía del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Se prevé que en la conferencia se mencione el tema de las quejas de los usuarios de VIX, la plataforma que transmite los partidos del Mundial.
Además, Sheinbaum también podría ser cuestionada sobre la petición de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de entregar a Rubén Rocha Moya, mandatario estatal con licencia de Sinaloa, para que enfrente las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen.
Maru Campos aseguró que la tensión entre México y EU se debe a la protección que brinda el gobierno a ciertos funcionarios a pesar de sus presuntas relaciones con el narcotráfico.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 22 de junio?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre el precio de los combustibles.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- Al ser cuestionada sobre el futuro del T-MEC, la presidenta Sheinbaum explicó qué pasará a partir del 1 de julio con las revisiones del Tratado.
- Sheinbaum adelantó que este lunes viajarán a Brasil el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, y un equipo de la Secretaría de Energía para hacer la primera firma del convenio entre Pemex y Petrobras.
- Sobre la decisión de la Suprema Corte con respecto a la no prescripción del caso de la Guardería ABC, la presidenta Sheinbaum dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar qué implica dicho cambio.
- Sin pregunta de por medio, la presidenta Sheinbaum habló sobre Merlin, el ‘pato mundialista’ que se hizo viral desde el inicio del Mundial 2026 y aseguró que lo invitará a la ‘mañanera’ junto con su familia.
- La presidenta Sheinbaum inició su conferencia del viernes con aplausos y celebraciones ante el triunfo de México contra Corea del Sur.
- En la conferencia del jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí asistió al Castillo de Chapultepec, pero no fue para participar en la cena de gala que ofreció la FIFA a distintas figuras sino que solo “llegó a saludar”.