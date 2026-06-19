‘Representan lo mejor del mundo’: Claudia Sheinbaum felicita al Tri tras vencer a Corea

Claudia Sheinbaum aseguró que los jugadores de la Selección Nacional deben creer en sí mismos para seguir triunfando. (Foto: Cuartoscuro)

A los miles de aficionados que celebraron el triunfo de México sobre Corea del Sur se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció al equipo dirigido por Javier Aguirre por la actuación que tuvo en el Estadio Guadalajara.

La Selección Nacional terminó el partido del Mundial 2026 con un marcador 1-0 sobre el equipo de Hong Myung-bo, resultado con el cual el conjunto tricolor se coronó líder del Grupo A y clasificó a dieciseisavos.

“Muchas felicidades a nuestra Selección. Su triunfo llena de orgullo a todo México”, escribió poco después de que finalizó el partido en sus redes sociales, pero fue durante la conferencia de prensa matutina de este 19 de junio cuando dedicó unas palabras al Tri.

México quedó como líder de grupo (FOto: EFE).

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la Selección Nacional?

La mandataria inició su conferencia con una felicitación para el equipo de futbol, donde reconoció especialmente el trabajo de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien atajó el balón dos veces antes de que entrara a la portería.

“Muchas felicidades a la Selección Nacional, al gol y a la atajada del portero. ¡Muchas felicidades!”, dijo. Poco después dedicó unas palabras al equipo de ‘El Vasco’ Aguirre, en las que afirmó que los jugadores deben mantener la confianza al máximo.

“Que sigan creyendo en ellos mismos y que crean en su pueblo. Representan lo mejor del mundo: a un pueblo y a un país extraordinario”, compartió y recordó que es un mensaje que ya les había transmitido durante el abanderamiento realizado previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA.

“Cuando le di la bandera a (Guillermo ‘Memo’) Ochoa le dije: ‘Siempre piensen en su país, llévenlo en el corazón’”, recordó. En aquel momento también les comentó que todo México cree en ellos y en lo que son capaces de lograr.

También indicó que este tipo de triunfos van más allá del juego en sí mismo, ya que los 26 convocados de México al Mundial 2026 son capaces de llevar alegría a toda la nación, que los apoya incondicionalmente.

“Imagínense la alegría que le dieron al pueblo de México. Que crean en ellos mismos, en lo que son, en lo que representan y en la alegría que le han generado a un pueblo que cree en ellos”, compartió.

La presidenta Claudia Sheinbaum no acudió a uno de los Festivales Futboleros de la Ciudad de México en esta ocasión, ya que se quedó en Palacio Nacional para disfrutar del encuentro e incluso compartió que en ocasiones se asomó para ver a los aficionados reunidos en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa. Luego de una racha invicta, México disputará su último encuentro antes de la fase de dieciseisavos de final, a la cual el Tri ya está clasificado.

Esto debido a que, con el triunfo sobre Corea, los mexicanos se alejaron tres puntos de su rival más cercano y nadie puede arrebatarles el liderato del Grupo A; aun así, queda un encuentro más por disputarse.

Se trata del México vs. Chequia, partido que se disputará el próximo miércoles 24 de junio a las 7:00 de la noche en el Estadio Ciudad de México, y que se transmitirá en streaming y TV abierta por ViX, Canal 5, Canal 9 y TUDN.