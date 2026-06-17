¡Ya no llores, Vozinha! Mamá del portero de Cabo Verde consigue visa para verlo en el Mundial

Vozinha fue el héroe de Cabo Verde en el juego contra España, pero no fue todo positivo pues en la tribuna faltaba su mamá. (Foto: EFE)

La historia de Vozinha, portero de Cabo Verde, dio un giro positivo después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que trabaja para ayudar a su madre a obtener una visa y así pueda viajar al país para presenciar el partido frente a la selección de Uruguay en la Copa del Mundo 2026.

El arquero se volvió uno de los protagonistas del torneo no solo por su actuación en el debut mundialista de la selección africana, sino también por las lágrimas que derramó al revelar que su mamá no había podido acompañarlo debido a problemas económicos para cubrir los costos del trámite migratorio.

Autoridades de EU confirman visado de la mamá del portero Vozinha

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que el equipo consular en Praia, capital de Cabo Verde, mantiene comunicación con la madre del guardameta para brindarle la asistencia necesaria.

“Está en estrecho contacto con ella y le está proporcionando los servicios necesarios”, señaló el funcionario a periodistas.

Horas antes, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, adelantó que la mujer podría obtener el documento a tiempo para asistir a Cabo Verde vs. Uruguay, encuentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

El congresista, quien tiene raíces caboverdianas por el lado de su mamá, explicó que se eliminaron las tarifas correspondientes y que incluso se trabajaba en la logística para hacer posible el reencuentro entre madre e hijo en Miami.

Vozinha tuvo una actuación destacada en el Mundial al mantener en 0 su portería contra España. (Foto: EFE)

¿Por qué la mamá de Vozinha no podía entrar a Estados Unidos?

Tras el histórico empate de Cabo Verde vs. España en su presentación mundialista, Vozinha explicó que las limitaciones económicas impidieron que su madre iniciara el proceso migratorio con suficiente anticipación.

“Mi madre no pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos que pagar para el visado, no lo conseguimos a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento. Estoy muy feliz por todo el pueblo caboverdiano”, declaró el arquero entre lágrimas.

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde?

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Cabo Verde. Nació el 3 de junio de 1986 (actualmente tiene 40 años) y se desempeña como portero en la selección nacional de su país.

A lo largo de su carrera ha sido una pieza fundamental para el crecimiento del futbol caboverdiano y ha participado en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones. Gracias a su liderazgo y experiencia, se consolidó como capitán del combinado nacional.

Su apodo, “Vozinha”, que en portugués significa “abuelita”, lo ha acompañado desde sus primeros años como futbolista y terminó convirtiéndose en una de las figuras más queridas por los aficionados de Cabo Verde.

En el Mundial de 2026 se convirtió en uno de los héroes de su selección tras destacar en el partido frente a la selección de España, actuación que aumentó su popularidad a nivel internacional.

El portero Vozinha llegó a 11 millones de seguidores tras el partido ante España (Foto: EFE).

¿Cuándo son los partidos de Cabo Verde?

La selección de Cabo Verde todavía tiene dos compromisos por disputar en la fase de grupos del Mundial 2026, en busca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda dentro del Grupo H.

El siguiente desafío será ante Uruguay, mientras que cerrará la primera fase frente a Arabia Saudita.

Estos son los horarios en tiempo del centro de México:

Cabo Verde vs. Uruguay | Domingo 21 de junio | 16:00 horas.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita | Viernes 26 de junio | 18:00 horas.

El combinado africano buscará seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

Con información de EFE