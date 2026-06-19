Pato Merlín y sus amigos: La historia de Osito, el poodle rescatado que roba corazones en el Mundial 2026

Osito suele atraer la atención de niños y adultos que se acercan para saludarlo o tomarse fotografías con su playera de la Selección Mexicana. (AP Foto/Alejandro Cegarra)

¿Seremos siempre buenos amigos? El Pato Merlín, que conquistó la mirada de los aficionados durante el inicio del Mundial 2026 tras ser visto en las calles de la CDMX con su camiseta de la Selección Mexicana, ahora comparte protagonismo con otro personaje entrañable. Se trata de Osito, un perro mestizo de caniche (poodle) rescatado de 8 años que se volvió viral tras aparecer en los alrededores del Estadio Ciudad de México durante el partido inaugural, acomodado en la parte trasera de una bicicleta de carga, con playera tricolor, gafas de sol y una gorra.

Cuando miles de aficionados se dirigían al partido inaugural entre México y Sudáfrica, decenas de personas hicieron una pausa para fotografiarlo, acariciarlo y compartir videos en redes sociales. El singular canino se ganó el cariño del público por su peculiar apariencia.

En cuestión de horas, las imágenes de Osito comenzaron a circular en transmisiones internacionales y plataformas digitales, convirtiéndolo en una de las figuras más entrañables surgidas alrededor del Mundial 2026.

“Fue increíble lo que pasó durante el primer partido de México. Nunca esperé una reacción así. Todo el mundo nos pedía fotos y nos echaba porras dondequiera que íbamos. Había personas bailando y gritando: ‘¡Mira al perrito!’”

Detrás de la inesperada fama se encuentra Jorge Rangel, un repartidor de 50 años que desde hace dos años recorre la capital acompañado por su perro. Juntos realizan entregas de artículos para el hogar a bordo de una bicicleta de carga adaptada especialmente para que Osito viaje con comodidad.

“Él es más que un perro, es mi compañero diario”, aseguró Rangel.

Osito es la nueva sensación del Mundial 2026 por su particular atuendo de la Selección Mexicana [Fotografía. AP]

¿Cómo surgió la relación de Osito y su dueño previo al Mundial 2026?

La historia comenzó por casualidad cuando Rangel decidió llevar a Osito en una caja de reparto colocada en su bicicleta. Al perro le gustó viajar allí y, con el tiempo, su dueño acondicionó el espacio con cojines y otras mejoras para que estuviera más cómodo durante recorridos cada vez más largos. Así, poco a poco, ambos se convirtieron en una imagen habitual para vecinos y personas que transitaban por la zona.

Hoy, Osito suele atraer la atención de niños y adultos que se acercan para saludarlo o tomarse fotografías. Su tranquilidad es tal que algunas personas incluso creen que se trata de un peluche cuando lo observan inmóvil sobre la bicicleta.

“Tiene un temperamento muy tranquilo, todo el mundo se le quiere acercar”, comentó su dueño.

Con la llegada del Mundial, Rangel decidió aprovechar el ambiente futbolero para vestir a su compañero con los colores de la Selección Mexicana. Durante semanas reunió accesorios, adaptó unas gafas de sol para el perro y decoró la bicicleta con la intención de llamar la atención entre las multitudes que acudían al estadio.

“Superó todas mis expectativas”, reconoció sobre la respuesta que obtuvo.

Sin embargo, considera que lo que realmente conectó con las personas no es el atuendo ni la fama viral, sino el vínculo que comparte con Osito. Rangel lo adoptó durante una etapa complicada de su vida y asegura que el perro se convirtió en un apoyo emocional fundamental.

“No sabía lo que era amar a un animal hasta que Osito llegó a mi vida”, expresó.

Actualmente, ambos pasan prácticamente todos los días juntos. Cuando Rangel sale sin él, Osito protesta de una manera poco habitual: ladrando. Esa relación también es evidente para quienes los encuentran en las calles, donde más de una persona les ha agradecido por regalarles un momento de alegría en medio de jornadas complicadas.

Aunque los videos continúan acumulando reproducciones y las solicitudes de fotografías no cesan, la rutina de ambos permanece intacta. Cada mañana vuelven a recorrer las calles de la CDMX para trabajar, convivir con la gente y seguir construyendo una historia que, para muchos aficionados, se convirtió en una de las postales más entrañables del Mundial 2026, junto a la del famoso Pato Merlin.

Con información de AP