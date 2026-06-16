Nuevas estampas para el álbum Panini del Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta el set de actualización con Ochoa y más?

Ochoa y González se unen al álbum Panini en la actualización (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro, EFE).

¿Ya llenaste el álbum del Mundial 2026? Te tenemos buenas noticias. Panini anunció el lanzamiento de su set de actualización, un paquete diseñado para incorporar futbolistas que se integraron a las selecciones después de la publicación inicial del álbum y que sí forman parte del torneo.

La actualización añade 120 estampas al álbum mundialista e incluye nombres que generaron expectativa entre los aficionados, como el portero Guillermo Ochoa, Gil Mora y Armando ‘Hormiga’ González en el caso de México, además de figuras internacionales como Neymar Jr., Manuel Neuer o Pau Cubarsí.

¿Qué es el set de actualización del álbum Panini del Mundial 2026?

Panini presentó el producto como una expansión oficial de la colección de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su objetivo consiste en complementar el álbum original con jugadores que obtuvieron un lugar en las convocatorias definitivas y que no aparecieron en la primera edición.

El lanzamiento responde a los cambios que suelen producirse entre la elaboración editorial del álbum y la confirmación definitiva de las listas mundialistas. Con esta actualización, los coleccionistas tendrán acceso a una versión más cercana a las plantillas que participan en el torneo.

¿Cuántas estampas tiene el set de actualización del Mundial 2026?

El Set de Actualización contiene 120 estampas, distribuidas en seis hojas de 20 estampas cada una, según la información oficial de Panini.

Dentro de ese total aparecen 118 estampas nuevas, incorporadas para ampliar la colección con futbolistas que forman parte de las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores aparecen en las nuevas estampas de Panini?

Uno de los principales atractivos para el mercado mexicano es la incorporación de seis futbolistas nacionales al set especial.

A través de sus canales oficiales, Panini México destacó la llegada de Memo Ochoa, Erik Lira, Armando González, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, quienes forman parte de las nuevas estampas disponibles para los coleccionistas.

Pero paquete no solo contempla modificaciones en la representación mexicana. Panini incorporó a varios futbolistas internacionales que ahora forman parte de la colección oficial.

Entre ellos destacan Neymar Jr. con Brasil, Manuel Neuer con Alemania y Pau Cubarsí con España, tres jugadores mencionados expresamente por la compañía dentro de la información oficial del producto.

Set de actualización Panini Mundial 2026: ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo?

Mediante su sitio web, Panini confirmó que el precio oficial del set de actualización es de 349 pesos mexicanos, más el precio de envío que varía de acuerdo con tu localización.

Actualmente, el producto se encuentra disponible en preventa en la tienda online de Panini. La empresa también informó que posteriormente llegará a las Tiendas Panini y a otros puntos de venta autorizados.

Por el momento, no han dado a conocer cuál será la fecha oficial en que este producto salga a la venta. En la ficha técnica del producto únicamente indica que saldrá en junio de 2026, por lo que los aficionados interesados lo esperan en el curso de las próximas dos semanas para tenerlo en sus manos.