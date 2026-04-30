¿Dónde comprar el álbum Panini del Mundial 2026? Opciones y precios

La venta general del álbum del Mundial 2026 de Panini comenzó este jueves 30 de abril en tiendas Panini y puestos de periódicos. [Fotografía. Cuartoscuro, Panini]

Ya no huele, apesta a Copa del Mundo. Los fanáticos del futbol saben que están a punto de vivir la máxima competencia que se disputa cada 4 años, justo cuando sale a la venta el álbum oficial del Mundial 2026 de Panini, incluso con jugadores de la Liga MX que no fueron convocados a la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

El álbum oficial del Mundial, junto con los sobres que incluyen estampas de jugadores de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, está disponible en distintos puntos de venta del país y también se puede adquirir en línea.

Este año, además del aumento de selecciones, el álbum incluye un calendario y fotografías de sedes y momentos históricos del torneo, con el objetivo de reforzar la experiencia de colección rumbo al Mundial 2026.

¿Dónde se puede comprar el álbum Panini del Mundial 2026 y los sobres?

El álbum del Mundial 2026 y los sobres con jugadores y demás estampas se encuentran disponibles en las tiendas oficiales de Panini y en su tienda en línea. De igual manera, estarán a la venta en puntos físicos como puestos de periódicos y papelerías.

En tiendas departamentales como Sanborns y Liverpool también está disponible el álbum del Mundial, al igual que en supermercados y tiendas de mayoreo como Costco. A esto se suman tiendas de conveniencia como OXXO y 7-Eleven, donde se comercializan tanto el álbum como sobres con estampas.

En librerías como Gandhi se comercializa el álbum de forma individual. En todos estos puntos de venta se pueden adquirir sobres, cajas y paquetes promocionales que incluyen el álbum.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini del Mundial 2026 en México?

La venta general del álbum del Mundial 2026 de Panini comenzó este jueves 30 de abril, aunque en algunos puntos de venta estuvo disponible desde el pasado 27 de abril.

A continuación se presenta el precio oficial del álbum del Mundial en sus diferentes presentaciones, así como el costo de los sobres, en caso de que se busque completar la colección rumbo al arranque de la justa mundialista.

Álbum pasta suave : 99 pesos

: 99 pesos Álbum pasta dura : 349 pesos

: 349 pesos Sobre individual (7 estampas): 25 pesos

(7 estampas): 25 pesos Caja con 10 sobres : 250 pesos

: 250 pesos Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos

También existen paquetes que incluyen el álbum junto con cajas de sobres, cuyo costo puede superar los 2 mil 800 pesos.

El álbum del Mundial 2026 está disponible en tiendas oficiales y de conveniencia, así como en la tienda en línea de Panini. (X: Panini)

¿Cuántas estampas tiene el álbum y por qué aumentó?

El álbum del Mundial 2026 incluye cerca de 980 estampas, lo que lo convierte en el más grande en la historia de Panini, debido principalmente a la expansión del torneo a 48 selecciones, lo que obligó a incluir más jugadores, páginas y secciones dentro de la colección.

La edición cuenta con 112 páginas para distribuir el contenido de la colección. Además de los jugadores de las selecciones clasificadas al Mundial 2026, el álbum incorpora distintas categorías de estampas:

Escudos de selecciones

Fotografías de equipos

Fotografías de las selecciones campeonas del mundo

Estadios y sedes del Mundial

Secciones del torneo y contenido temático

Stickers extra o premium

Códigos para canjear en el álbum del Mundial digital

Además, la colección incluye estampas con distintos acabados y niveles de rareza, como versiones en bronce, plateadas y doradas, así como stickers extra o premium y variantes de color que incrementan su valor dentro del álbum y su dificultad de conseguir.

Con todos los detalles sobre el álbum del Mundial 2026 de Panini, la colección se mantiene como una de las tradiciones más representativas del torneo, de cara a la inauguración de la competencia en el Estadio de la Ciudad de México.