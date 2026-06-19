Prendan su cámara: ¿Qué sabemos de la reunión virtual para la revisión del T-MEC?

La próxima ronda de negociaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se realizará de manera virtual a comienzos del próximo mes, informó el funcionario mexicano encargado de las conversaciones, quien buscó transmitir optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo pese a las señales contrarias enviadas recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La reunión tendrá lugar el 1 de julio, fecha que el T-MEC —vigente desde hace seis años— establecía originalmente para una posible extensión del acuerdo.

“Vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán los propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente dieciséis años o puede mantenerse diez años con revisiones periódicas”, declaró el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, en un vídeo publicado en X desde Washington tras reunirse con funcionarios estadounidenses.

La extensión del acuerdo, que garantiza acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para una amplia variedad de productos, es especialmente importante para la economía mexicana. Según datos del Banco Mundial, cerca del 40 por ciento del producto interno bruto del país proviene de la exportación de bienes y servicios. Como reflejo de esa dependencia, alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino EU.

Trump ha enviado durante años mensajes contradictorios sobre el futuro del acuerdo que negoció durante su primer mandato. Sin embargo, recientemente intensificó su escepticismo al afirmar el miércoles que considera que el T-MEC podría expirar de inmediato y sostener que EU no necesita productos ni de México ni de Canadá. También señaló que preferiría no tener un acuerdo, aunque dijo estar dispuesto a mantenerlo.

Ebrard insistió en que las negociaciones del T-MEC continuarán más allá del 1 de julio y añadió que la siguiente ronda de conversaciones presenciales se celebrará en Ciudad de México el 20 de julio. “Discutiremos textos y contenidos más detallados”, afirmó en referencia al encuentro de finales de ese mes.

Incluso sin un acuerdo formal para renovar el tratado comercial norteamericano, este permanecerá vigente al menos hasta 2036, salvo que alguno de los tres países decida retirarse por completo. Mientras tanto, deberá someterse a revisiones anuales, un mecanismo que podría reducir la previsibilidad del comercio regional en los próximos años.

Durante las reuniones celebradas esta semana en Washington, funcionarios mexicanos y estadounidenses abordaron asuntos relacionados con los sectores automotor y agrícola, así como las reglas de origen, añadió Ebrard.