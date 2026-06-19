Ebrard rechaza que Trump vaya a ‘abandonar’ el T-MEC: ‘Si quisiera eso, no estaríamos en conversaciones’

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó este viernes 19 de junio que Estados Unidos tenga la intención de abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y aseguró que, de existir esa posibilidad, Washington ya lo habría comunicado formalmente a sus socios comerciales.

Las declaraciones surgen después de que el presidente Donald Trump volviera a cuestionar el acuerdo comercial y planteara la posibilidad de revisarlo, por lo que Ebrard sostuvo que las conversaciones entre los tres países demuestran que no existe un escenario en el que Estados Unidos deje el T-MEC.

“No hay un escenario previsto de que deje de estar vigente, eso sería otra hipótesis muy distinta. Si se quisiera eso, no estaríamos en estas conversaciones, no habría estas reuniones ni nada de lo que acabo de decir”, afirmó el secretario de Economía en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El funcionario explicó que si Estados Unidos buscara retirarse del acuerdo, México ya habría sido notificado y las negociaciones actuales tendrían un carácter completamente diferente.

“Ya nos habrían comunicado: ‘Oye, no quiero estar ya en el tratado’, y pues estaríamos en otro escenario”, agregó.

México le propondrá a Trump extender la vigencia del T-MEC a 16 años

Marcelo Ebrard señaló que el siguiente punto clave para el futuro del acuerdo comercial (T-MEC) será la determinación que México y Canadá adopten el próximo 1 de julio, fecha en la que comenzará a definirse el rumbo de la revisión prevista en el mecanismo del tratado.

En ese contexto, reiteró que la posición del Gobierno mexicano será impulsar la continuidad del T-MEC por un nuevo periodo. “El punto ahora es el primero de julio ver esa determinación; nosotros iremos por los 16 años”, dijo.

Es decir, el próximo 1 de julio México debe informar a sus contrapartes si busca que el T-MEC siga vigente por 16 o 10 años, aunque en esta última opción deben realizarse revisiones periódicas.

En principio, México buscará extender la vigencia máxima, pero dependerá de la decisión que tome el gobierno estadounidense al respecto sobre extender el tratado.

Las declaraciones de Ebrard contrastan con los señalamientos de Trump sobre el futuro del acuerdo comercial, que desde su regreso a la Casa Blanca ha insistido en revisar distintos aspectos de la relación económica con México y Canadá.