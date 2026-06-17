¿El T-MEC tiene fecha de caducidad? Esto duraría si Trump firma con México y Canadá

Donald Trump aún no confirma la continuidad de EU en el T-MEC.

El presidente Donald Trump volvió a ‘hacerle el feo’ al T-MEC, y declaró que “preferiría no tenerlo”, abriendo las posibilidades de que ‘caduque’ el tratado comercial entre México, EU y Canadá.

En caso de que México, EU y Canadá confirmen que continuarán con el T-MEC tras su revisión, el acuerdo se extenderá automáticamente por 16 años, es decir, hasta julio de 2042.

México quiere seguir en el T-MEC, según lo ha expresado el secretario Marcelo Ebrard, quien admitió que los aranceles serán parte del tratado, aunque buscarán reducir su impacto en sectores clave como el automotriz.

Revisión del T-MEC, con todo y Trump: ¿Qué pasa si NO se aprueba el acuerdo comercial?

En caso de que no se firme la renovación del T-MEC a más tardar el 1 de julio, el acuerdo entraría en una nueva etapa ese mismo mes.

Si no se renueva entraría en un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 10 años antes de una eventual expiración. Es decir, terminaría a más tardar en 2036.

En el peor de los casos, el T-MEC podría terminar tan pronto como que este año los tres países no lleguen a un acuerdo y las revisiones anuales concluyan en la expiración.

Para Trump, el T-MEC es ‘el peor acuerdo jamás hecho’

Donald Trump amagó con no firmar el T-MEC, debido a que lo considera como el peor acuerdo comercial creado al no incluir una cláusula de salida.

“Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo”, declaró Trump a medios de comunicación.

El mandatario admitió que esperaba no tener que enfrentarse a la revisión del T-MEC, debido a que pensaba que su mandato iba a ser de 2017 a 2025, y reconoció que los socios comerciales no esperaban que él estuviera en las negociaciones.

Con información de EFE.