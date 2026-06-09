Pemex depende del mercado de EU: ¿Revisión del T-MEC afectará sus ventas?

Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que mantiene una fuerte dependencia del mercado estadounidense, destino de casi tres cuartas partes de sus exportaciones, por lo que una eventual revisión adversa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o la imposición de nuevos aranceles por parte de Washington podrían afectar sus ventas, operaciones y situación financiera.

De acuerdo con el reporte 20-F que la empresa presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la petrolera señaló que la incertidumbre en la política comercial estadounidense representa uno de los principales riesgos para sus operaciones.

Durante 2025, las ventas de exportación de Pemex hacia Estados Unidos ascendieron a 397 mil 500 millones de pesos, equivalentes al 26 por ciento de sus ingresos totales y al 73.9 por ciento de todas sus exportaciones, lo que evidencia la relevancia que tiene el mercado estadounidense para la empresa.

En este contexto, la petrolera advirtió que cualquier modificación, renegociación, no renovación o eventual terminación del T-MEC podría afectar negativamente las industrias en las que participa, reducir la competitividad de sus productos y obligarla a replantear acuerdos comerciales.

“Cualquier arancel adicional, barrera comercial u otra restricción impuesta a los productos mexicanos, o cualquier resultado adverso en la revisión, renegociación o posible terminación del T-MEC, podría reducir la competitividad de nuestros productos, interrumpir las cadenas de suministro y los flujos comerciales, aumentar los costos y disminuir la demanda de nuestros productos”, señaló la empresa en el documento.

Pemex recordó que históricamente las exportaciones petroquímicas mexicanas han gozado de acceso preferencial al mercado estadounidense y que, tras la entrada en vigor del T-MEC en 2020, la mayoría de estos productos continúa beneficiándose de exenciones arancelarias.

Sin embargo, la empresa advirtió que el entorno comercial de América del Norte enfrenta una creciente incertidumbre debido a los cambios implementados por la administración del presidente Donald Trump. Entre ellos destacan nuevos aranceles a determinados productos y socios comerciales, así como la posibilidad de imponer restricciones adicionales bajo distintos marcos legales.

La petrolera también mencionó una orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero de 2026 que autoriza la aplicación de aranceles adicionales a productos procedentes de países que comercialicen petróleo con Cuba, medida cuyo impacto potencial sobre México y Pemex aún es incierto.