Nuevo director de Pemex ‘presume’ 5 trimestres de producción petrolera estable; así es cómo lo logró

El titular de Pemex expresó su reconocimiento a los trabajadores de la empresa. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) logró acumular cinco trimestres consecutivos con una producción estable de crudo, resaltó Juan Carlos Carpio Fragoso, director de la empresa petrolera durante la inauguración de la vigésima edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP).

El nuevo director de Pemex resaltó que se logró este objetivo gracias al desempeño de campos estratégicos, lo que permite dotar del crudo necesario a las refinerías del país para transformarlo en los combustibles que impulsan el desarrollo de México.

“La producción de crudo evoluciona constantemente, por lo que el papel de la exploración es crucial para contar con una industria sólida que haga frente a nuevos retos geológicos, mayores exigencias operativas y estándares cada vez más rigurosos”, expresó.

¿Cuál fue la producción de Pemex de 2025 a 2026?

De acuerdo con datos oficiales de Pemex, entre febrero de 2025 y abril de 2026, la producción de hidrocarburos líquidos aumentó 2 por ciento, al pasar de 1 millón 621 mil barriles diarios a 1 millón 652 mil barriles diarios.

Sin embargo, la estabilización en la producción se debe, principalmente, al incremento de 13.1 por ciento que mostraron los productos condensados, al pasar de 254 a 287 mil barriles diarios, mientras que el petróleo crudo se ha mantenido en el nivel de 1 millón 365 mil barriles diarios.

Pemex logró estabilizar la producción petrolera impulsado por el desempeño de campos estratégicos como Maloob, Ixachi, Zaap, Ayatsil y Quesqui, así como por actividades orientadas a incorporar producción incremental y sostener la producción base.

Nuevo director de Pemex reconoce trabajo de trabajadores

El titular de Pemex expresó su reconocimiento a los trabajadores de la empresa, ya que consideró que son ellos quienes consolidan el avance hacia un sector energético fuerte y capaz de responder a las necesidades del país, contribuyendo así a alcanzar la justicia energética para las familias mexicanas.

“Quienes participan en el sector petrolero lo hacen con la gran responsabilidad y el honor de saber que su trabajo es pieza clave para el desarrollo del país”, indicó.

El director general de Pemex aseguró que los retos por delante son importantes, pero también lo es la experiencia acumulada, el talento y la capacidad técnica que distingue a la industria petrolera.

“El futuro depende del trabajo coordinado, aprender de la experiencia y de mantener una visión compartida del desarrollo energético nacional”, apuntó.

El Congreso Mexicano del Petróleo 2026 se llevará a cabo del 3 al 6 de junio, es coordinado por el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, en colaboración con la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, la Society of Petroleum Engineers Sección México, la Asociación de Ingenieros Petroleros de México y la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros.

Víctor Rodríguez Padilla toma las riendas del INEEL

Por otra parte, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla asumió esta semana la dirección del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

“Asumo con honor y responsabilidad la dirección del INEEL. Dedicaré toda mi experiencia, conocimiento, entrega y esfuerzo a fortalecer el potencial científico y tecnológico del Instituto”, señaló en redes sociales.