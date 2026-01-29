El ‘boom’ de las refinerías de Pemex: Así fue aumentando su producción con Sheinbaum

La petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla ha reducido de manera sostenida su dependencia de las importaciones de gasolina. (Fotoarte: EL FINANCIERO)

La entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, junto con la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR), permitió que Pemex produjera el 52.9 por ciento de las gasolinas que comercializó en 2025; en el caso del diésel, la empresa se acercó de forma significativa a la autosuficiencia, al cubrir 92 por ciento de la demanda, de acuerdo con datos de la propia petrolera.

De manera detallada, se pudo observar que el año pasado, Pemex produjo un promedio de 356.3 mil barriles diarios de gasolinas (magna y premium), lo que representó un incremento anual de 22.7 por ciento, su mayor alza en los últimos cuatro años.

Pemex reduce dependencia de gasolinas de EU

Sin embargo, Pemex aún tuvo que importar un promedio de 337.3 mil barriles diarios de gasolinas para cubrir la demanda interna durante 2025, aunque este volumen se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 16 años.

La petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla ha reducido de manera sostenida su dependencia de las importaciones de gasolina, luego de que en 2018 las compras de combustible en el exterior llegaron a representar hasta 78.2 por ciento de las ventas internas de Pemex.

¿Cuánto han producido las refinerías de Pemex con Sheinbaum?

El mayor impulso a las gasolinas nacional lo otorgó Dos Bocas, ya que pasó de producir apenas 3 mil barriles diarios en 2024 a un promedio de 49.9 mil barriles diarios en 2025.

La refinería más nueva del país aún cuenta con un amplio margen para elevar su productividad, ya que la planta está diseñada para elaborar 170 mil barriles diarios de gasolinas Magna y Premium; aunque durante 2025 operó, en promedio, a 30 por ciento de su capacidad, el pasado diciembre logró incrementar su producción hasta 80 mil barriles diarios de gasolinas.

Otras refinerías ya establecidas que también incrementaron su nivel de producción de gasolinas fueron Tula (30.9 por ciento), Minatitlán (4.2 por ciento), Salina Cruz (1.8 por ciento) y Salamanca (1.2 por ciento).

Las únicas refinerías que disminuyeron su productividad fueron Cadereyta, ubicada en Nuevo León (-4.8 por ciento) y la planta de Madero, Tamaulipas (-1.1 por ciento).

¿Cómo le fue a la producción de diésel de Pemex?

En el caso del diésel, Pemex registró una producción promedio de 227.8 mil barriles diarios en 2025, lo que representó un crecimiento anual de 26.6 por ciento y su mayor nivel en la última década.

El año pasado, el diésel se consolidó como el principal producto elaborado en Dos Bocas, con una producción promedio de 54 mil barriles diarios, volumen que la posicionó como la refinería con mayor producción de este combustible en el país, al aportar 23.7 por ciento del total nacional.

La refinería Olmeca espera producir 120 mil barriles diarios de diésel cuando se encuentre operando a su máxima capacidad, por lo que el año pasado operó al 45 por ciento de su potencial.

Ante el aumento de producto nacional, las importaciones de diésel solo promediaron 81.2 mil barriles diarios durante 2025, su nivel más bajo desde 2009 y casi tres veces menos que lo que se compraba en 2018.