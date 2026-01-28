Denuncias anónimas le ‘echan la mano’ a Pemex: Así aseguró más de 342 mil litros de combustible en 2025

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que recibió mil 148 denuncias anónimas relacionadas con diferentes ilícitos durante 2025, lo que permitió asegurar 342 mil 518 litros de combustible, recuperar 4 mil 891 litros faltantes, y localizar 221 tomas clandestinas en distintas regiones del país.

Derivado de la atención oportuna de estos reportes, por medio del Centro Coordinador de Denuncias (CECO), Pemex detectó 49 fugas, derrames e incendios; aseguró 29 predios; localizó 10 excavaciones y 8 invasiones en el Derecho de Vía (DDV); y descubrió 5 túneles, 3 depósitos clandestinos de combustible y 96 páginas electrónicas falsas que ya fueron dadas de baja o inhabilitadas.

La petrolera detalló que del total de denuncias recibidas, 766 fueron clasificadas como de atención inmediata por su nivel de prioridad, mientras que 382 se atendieron de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En materia de seguridad digital, y como parte del mecanismo de colaboración entre las subdirecciones de Tecnologías de la Información y Salvaguardia Estratégica, firmado el 17 de marzo del 2022, se recibieron 216 denuncias por ilícitos cibernéticos en 2025.

Los reportes fueron canalizados a la Unidad de Coordinación Técnica (UCT), para su atención legal y a la Gerencia de Seguridad de la Información, que dio seguimiento ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México (CERT-MX), de la Guardia Nacional.

Asimismo, la Dirección General de Inteligencia de la Guardia Nacional puso a consideración el uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la Plataforma META, orientadas a prevenir la creación de sitios apócrifos que utilicen indebidamente la marca y el logotipo de Pemex, reforzando así la protección de la información y de las personas usuarias.

Como parte de las acciones preventivas, Pemex gestionó ante la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional la difusión del tríptico “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos” en carreteras federales y zonas con mayor incidencia delictiva, el cual incluye los números de contacto del Centro Coordinador de Denuncias.

De manera complementaria, a través de la Gerencia de Seguridad Física se distribuyeron cinco mil trípticos informativos en derechos de vía y zonas de mayor incidencia de robo de combustible.

Pemex exhorta a la población a denunciar de forma segura y anónima, las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 800 228 9660 y al correo vigilante@pemex.com.