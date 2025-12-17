Refinería de Dos Bocas impulsa refinación de Pemex a máximo de 11 años

Tomó alrededor de tres años, pero ahora la mayor planta de procesamiento de petróleo de México finalmente está operando casi a máxima capacidad. Eso está llevando la refinación en la nación a su nivel más alto en más de una década.

México, el principal importador de gasolina de América Latina, ha estado apostando por la autosuficiencia en combustibles con la refinería de Dos Bocas, también conocida como Olmeca. La planta sufrió varios arranques fallidos y algunos obstáculos en el camino, incluidas interrupciones eléctricas y una escasez de materia prima adecuada. Tres años después, aún está ligeramente por debajo de operar a plena capacidad. Proyectos de su tamaño y complejidad típicamente tardan entre seis y nueve meses en alcanzar ese hito.

La instalación de Dos Bocas operó recientemente a casi 87 por ciento de su capacidad instalada, el nivel más alto desde que inició operaciones en 2022. El impulso significa que las siete refinerías del país consumieron 1.35 millones de barriles diarios de petróleo la semana pasada, la cifra más alta en más de once años, según un documento visto por Bloomberg.

El aumento en la producción de combustibles en México es observado de cerca por las refinerías de la costa del golfo de México, que dependen del vecino del sur para retirar su exceso de diésel y gasolina.

Las polémicas de la refinería Dos Bocas

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió en noviembre que la refinería de Dos Bocas funciona “superbien”, luego de que los reportes indicaran que alcanzó una producción de casi 300 mil barriles diarios de petróleo.

La refinería Olmeca, que se ubica en el puerto de Dos Bocas, ha sido polémica por su alto costo. Esta terminó costando más del 100 por ciento de su presupuesto inicial.

Hasta 2025, el costo de la refinería de Dos Bocas ascendió a 20 mil 959 millones de dólares, un incremento de 135 por ciento respecto a lo que se planteó como presupuesto inicial (unos 8 mil 900 millones de dólares), según datos presentados por Julio Cesar Rentería Sandoval, presidente del Comité de Refinación del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ) en julio pasado.

Esta refinería además ha sido blanco de denuncias. Apenas en octubre, padres y madres de familia del municipio de Paraíso, Tabasco, denunciaron que Dos Bocas causa contaminación ambiental, pues los gases han causado problemas de salud entre la población.

Otro gran problema es que hay dos planteles escolares que colindan con la refinería.

“Niños y niñas de Paraíso, de las comunidades cercanas, están respirando todos los días, no solamente ese humo negro, sino también a veces hay humo amarillo que también es súper tóxico”, advirtió Juan Manuel Orozco, uno de los vecinos afectados y Oficial de Proyectos de Conexiones Climáticas, en entrevista con Azucena Uresti en octubre.