⁠CFE propone nuevas reglas: ¿Por qué el sector privado está inquieto con el posible cambio?

México enfrenta desafíos mientras intenta equilibrar el control estatal y los derechos de los inversionistas. (Foto: Bloomberg)

Las empresas del sector eléctrico de México están encendiendo las alarmas después de que el gobierno publicó un borrador de propuesta que las obligaría a vender electricidad a la estatal Comisión Federal de Electricidad y que, potencialmente, abriría la puerta a una toma de control gubernamental de algunas plantas de generación.

El borrador, publicado el 5 de diciembre como parte de un proceso de consulta pública previo a su formalización en el Diario Oficial, modificaría una regulación existente para productores independientes de energía.

¿Qué cambia para las empresas eléctricas con las nuevas reglas del gobierno?

Bajo las reglas actuales, los generadores podían vender electricidad a la CFE mediante contratos de largo plazo, con el derecho de migrar al mercado mayorista una vez finalizados esos contratos. La nueva versión de las reglas obligaría a los productores independientes de energía a vender únicamente a la CFE durante cinco años.

El esquema vigente también otorgaba a los generadores la propiedad de sus activos. La versión modificada daría a la CFE la opción de adquirir esos activos sin costo alguno. La única alternativa para que los productores de energía evitaran estas reglas generales sería negociar nuevos permisos directamente con el gobierno.

La Secretaría de Energía de México declinó hacer comentarios.

¿Qué preocupa al sector privado sobre los cambios en la CFE?

El grupo empresarial privado Asociación Mexicana de Energía señaló en una carta vinculada en un comentario público que, mientras las reglas anteriores reconocían la propiedad privada de las plantas sin obligación de transferir activos, las nuevas regulaciones podrían configurarse como una expropiación indirecta.

Los productores independientes representan aproximadamente una quinta parte de la capacidad operativa de generación en México.

Las nuevas reglas siguen a una reforma constitucional aprobada en octubre de 2024 que anuló regulaciones del sector eléctrico. Las directrices adicionales publicadas en diciembre forman parte de una serie de pasos que detallan la aplicación práctica de partes de esa ley.

Analistas advierten que la propuesta, en su forma actual, corre el riesgo de afectar a empresas extranjeras, incluidas generadoras en México, con vínculos con Estados Unidos y Canadá, que podrían reclamar que se violan sus derechos como parte del acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá.

Las empresas con permisos para operar como productores independientes incluyen AES Energy, Naturgy Energy Group, Mitsubishi Power, Acciona SA y Saavi Energía, entre otras.

México enfrenta desafíos mientras intenta equilibrar el control estatal y los derechos de los inversionistas, especialmente en lo que respecta a activos heredados en el sector energético, dijo Pablo Zarate, director general sénior en FTI Consulting.

Estas regulaciones preliminares muestran esa tensión. También generan preocupaciones que, de no resolverse, podrían activar mecanismos de solución de disputas bajo las reglas vigentes del T-MEC y otros tratados de inversión, agregó.