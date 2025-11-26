Refinería de Dos Bocas, lejos de refinar 280 mil barriles diarios: Producción cae 1.7% en octubre

Sheinbaum presumió que la refinería Olmeca va 'superbien'; sin embargo, su producción bajó.

La refinería Olmeca, ubicada en el Puerto de Dos Bocas, Tabasco, procesó 191.6 mil barriles diarios de petróleo crudo durante octubre del presente año, lo que representó una disminución de 1.7 por ciento respecto a lo observado en septiembre, reveló el reporte operativo mensual de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De esta manera, la refinería aún está lejos de refinar los 280 mil barriles diarios que ‘presumió’ la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados, al menos eso es lo que indican los datos oficiales certificados de la petrolera.

Apenas el pasado 21 de noviembre, Sheinbaum indicó que la refinería de Dos Bocas más nueva del país funcionaba ‘superbien’, ya que su capacidad de refinación de crudo había pasado de 150 a casi 300 mil barriles diarios.

“A ver si vamos pronto, los invito a Dos Bocas, a la refinería Olmeca, que está funcionando superbien. Produce 280 mil barriles diarios”, detalló la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’.

¿Qué tan productiva es la refinería de Dos Bocas?

El reporte operativo de Pemex reveló que Dos Bocas fue la tercera refinería más productiva del país durante octubre, solo por debajo de la planta de Salina Cruz, Oaxaca (223.7 mil barriles diarios) y Tula, Hidalgo (207.9 mil barriles diarios).

La capacidad de refinación del Sistema Nacional de Refinación (SNR) integrado por siete refinerías reflejó un repunte durante el décimo mes del año, al alcanzar 1 millón 43 mil barriles diarios, lo que significó un aumento de 9.8 por ciento respecto a septiembre.

Una vez refinado el ‘oro negro’, Dos Bocas logró elaborar 185.9 mil barriles diarios de petrolíferos durante octubre, lo que significó una reducción mensual de 3.4 por ciento.

Esta es la quinta vez del año que la producción de petrolíferos, como gasolinas y diésel, muestran un retroceso mensual, lo que indica que la refinería presenta un comportamiento irregular en sus operaciones.

La refinería Olmeca aportó el 17.9 por ciento de la producción de petrolíferos del país.

De manera puntual, la nueva refinería elaboró 70.1 mil barriles diarios de gasolinas, de los cuales 68.5 por ciento fueron gasolina magna y 31.5 por ciento premium.

Adicionalmente, la planta logró producir 80.7 mil barriles diarios de diésel ecológico y 24.7 mil barriles diarios de coque. La refinería también logró elaborar 10.3 mil barriles diarios de gas seco.