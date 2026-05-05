Endeavor Day 2026 impulsa a los nuevos game changers del emprendimiento en México

Con una asistencia superior a 500 participantes, Endeavor México llevó a cabo una nueva edición de Endeavor Day bajo el concepto Game Changers, consolidando este encuentro como uno de los más influyentes del ecosistema emprendedor en el país. El evento tuvo lugar en el Estadio Banorte y fue desarrollado en colaboración con Playbook, ofreciendo una experiencia inmersiva inspirada en la narrativa de un partido deportivo.

La jornada comenzó con el bloque Arranca el Juego, centrado en la mentalidad, la presión y la toma de decisiones en entornos de alta exigencia. En este espacio participaron líderes como Daniel Autrique, Javier Mata, Bárbara González Briseño y Jo Canales, quienes compartieron perspectivas sobre liderazgo y estrategia.

Posteriormente, Ajustes en la Cancha abordó la resiliencia y la capacidad de adaptación mediante el caso de Proyecto Oceanida, destacando la importancia de pivotar oportunamente ante escenarios cambiantes.

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El Medio Tiempo reunió a figuras como Diana Flores, Daniel Vogel y Carlos Mier y Terán en conversaciones dinámicas tipo fireside chat, donde se discutieron aprendizajes sobre disciplina, crecimiento y liderazgo.

Uno de los momentos más esperados fue Pitch Time: La Final, en el que los proyectos finalistas Yumari y Sarelly presentaron sus propuestas frente a un jurado conformado por referentes como Miguel Layún, Javier Okhuysen, Álvaro Villar, Alejandra Ríos y Paqui Casanueva. Tras una competencia reñida, Sarelly se posicionó como el ganador, destacando por su enfoque innovador y su potencial de escalabilidad.

La agenda continuó con Segundo Tiempo, donde Ferrán Reverter ofreció una reflexión sobre la importancia de la reinvención y la mentalidad como factores determinantes para convertirse en un verdadero game changer.

El evento concluyó con un espacio de networking que facilitó la creación de conexiones estratégicas entre emprendedores, inversionistas y líderes del sector. Esta experiencia fue respaldada por aliados como WeWork, ElevenLabs, Kavak, Oracle y American Express, entre otros.

Con esta edición, Endeavor México reafirma su papel como catalizador del emprendimiento de alto impacto, enviando un mensaje claro: el futuro pertenece a quienes se atreven a transformar las reglas del juego.