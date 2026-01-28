¿AMLO tenía razón? Producción petrolera de Pemex baja la dependencia de gasolina de EU

La demanda de combustibles estadounidenses de parte de México es resultado del incremento en las operaciones de las refinerías.

El resurgimiento de la producción de combustible en México, que ha alcanzado su nivel más alto en una década, amenaza con afectar a las refinerías estadounidenses, ya que la demanda de su mayor comprador de combustible está disminuyendo, lo que se suma a la preocupación por la acumulación de reservas de gasolina en Estados Unidos.

Las importaciones de gasolina y diésel de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayeron el año pasado a su nivel más bajo en 16 años, según datos de la empresa. Las importaciones disminuyeron debido a que la petrolera estatal operó sus refinerías a las tasas más altas en una década. Mientras tanto, la refinería más grande del país, Dos Bocas, finalmente está aumentando su producción después de varios intentos fallidos desde su inauguración hace casi cuatro años.

El resurgimiento del combustible en México es una mala noticia para las refinerías estadounidenses, ya que el país es históricamente el mayor comprador de combustibles para motores fabricados en Estados Unidos.

México importó 726 mil barriles diarios de gasolina y diésel en octubre, según los últimos datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La caída de las importaciones supone un problema para las refinerías, entre ellas Valero Energy Corp., Marathon Petroleum Corp. y Exxon Mobil Corp., ya que las reservas de gasolina en EU son las más altas desde la pandemia, mientras que las de diésel se sitúan en su nivel más alto en dos años.

El aumento de la producción de combustible se debe en gran medida a la puesta en marcha de la planta de Dos Bocas. La refinería, también conocida como ‘Olmeca’, funcionó al 77.5 por ciento de su capacidad instalada en diciembre pasado, su mejor rendimiento hasta la fecha, según datos de la empresa recopilados por Bloomberg. La producción de combustible también se está viendo impulsada por una nueva unidad de coquización en la refinería de Tula, que convierte el fuelóleo residual en combustibles de mayor valor. La unidad de coquización procesa los residuos tanto de Tula como de la refinería vecina de Salamanca.

Se espera que Pemex mantenga sus refinerías en pleno funcionamiento al menos hasta las vacaciones de Semana Santa, a finales de marzo y principios de abril, el segundo periodo más activo para los viajes por carretera en México después de diciembre. Sin embargo, no está claro si la empresa podrá mantener los altos niveles de producción, ya que los equipos son propensos a averiarse bajo alta exigencia. La semana pasada se registraron incendios en las refinerías de Dos Bocas y Salina Cruz.

El repunte de la refinación nacional en México también supone una incertidumbre para las refinerías estadounidenses que dependen del crudo pesado mexicano y canadiense para el procesamiento de combustible, según John Padilla, director general de IPD Latin America, una consultora energética.

“Las refinerías estadounidenses necesitan crudo pesado, y Estados Unidos está perdiendo rápidamente el petróleo mexicano y canadiense”, dijo Padilla. “El petróleo de Venezuela no puede llenar los vacíos tan rápido como esperaría Trump”.