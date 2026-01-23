Pemex reporta nuevo conato de incendio en Dos Bocas; van tres incidentes similares en la refinería

Pemex activó el Plan de Respuesta a Emergencia tras el conato de incendio en la refinería de Dos Bocas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes 22 de enero que recurrió a personal especializado para controlar un conato de incendio que se registró en una planta de proceso al interior de la Refinería de Dos Bocas, ubicada en el Puerto de Paraíso, Tabasco.

“Es importante destacar que no se presentaron afectaciones al personal, al medio ambiente, ni a la comunidad y que la Refinería Olmeca opera con normalidad, de manera estable y segura”, dijo la empresa.

La petrolera que dirige Víctor Rodríguez detalló que el incidente se debió a una pérdida de contención en una línea de descarga, ocasionando el conato de incendio.

Ante esta incidencia, de manera inmediata, se activó el Plan de Respuesta a Emergencia, se llevó la planta a condición segura y se eliminaron riesgos inherentes en la zona aledaña al evento.

Refinería de Dos Bocas suma tres incendios

“Pemex reitera su compromiso de atender oportunamente los incidentes, con la implementación de estrictos estándares de seguridad para salvaguardar a sus trabajadores y al entorno social”, indicó.

La refinería más nueva del país ya ha registrado, al menos, dos incidentes más relacionados con incendios.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de Pemex 2024, la refinería sufrió, al menos, dos incidentes previos de este tipo, uno de ellos implicó una inundación y un incendio en calles aledañas a la planta y otro más a un incendio de una reformadora, cuya principal función es mejorar la calidad de las gasolinas.

Además, tres personas ya perdieron la vida por accidentes acontecidos en Dos Bocas.

Así han sido los incidentes en la refinería de Dos Bocas de Pemex

El 10 de agosto de 2024, murieron dos trabajadores de Pemex al incendiarse el vehículo en el que transitaban dentro de la refinería.

Posteriormente, el 28 de septiembre de 2024, se registró un trabajador lesionado y uno fallecido por exponerse a gas tóxico en la parte superior del tanque TV-904001 de la refinería Olmeca.

El 30 de abril de 2025, Pemex reportó un paro de la refinería de Dos Bocas, debido a una falla de comunicación en el cuarto satélite principal número 17 de la planta de cogeneración CCS-17.

Esto ocasionó el disparo automático de los recuperadores de calor de los turbogeneradores y de la caldera auxiliar, provocando una falla general de vapor y, en consecuencia, el paro inmediato de las plantas de proceso, las cuales quedaron en posición segura conforme al diseño de seguridad operativa.