¿Otro préstamo para Pemex?

Es normal que cualquier empresa en el mundo busque dinero en el mercado de deuda para poder financiarse. Sin embargo, en el caso de Petróleo Mexicanos (Pemex), es necesario que el gobierno sea preciso en informar para qué utiliza los recursos, por ejemplo, de la próxima emisión de bonos por 31 mil 500 millones de pesos que llevará a cabo en febrero.

Serán más de mil 700 millones de dólares que la petrolera que dirige Víctor Rodríguez Padilla ingresará como nuevos pasivos financieros, a su ya abultada deuda total que supera los 100 mil millones de dólares, colocándola como la empresa más endeudada de su tipo.

El destino de los recursos es incierto. Pemex enfrenta problemas financieros y operativos importantes que no le han permitido reportar ganancias en los años recientes. Apenas al tercer trimestre del año pasado, la paraestatal acumulaba pérdidas por más de 45 mil millones de pesos. Tan solo en 2024 perdió 780 mil 588 millones de pesos.

Operativamente la situación preocupa. A reserva de leer los resultados de diciembre, que se publicarán la semana que viene, todo indica que la producción de crudo cerró 2025 con una caída de 7 por ciento con poco más de 1.6 millones de barriles diarios. Lejos de la meta de 1.8 millones a la que se aspira desde el sexenio pasado.

Por otra parte, el polémico y vergonzoso adeudo con proveedores por alrededor de 500 mil millones de pesos ha sido paliado a través de la banca de desarrollo. No directamente con recursos de la petrolera. De hecho, trascendió en días pasados el oficio que envió a la directiva de Pemex, el Frente Amplio de Subcontratistas, donde denuncian sobregiro en contratos vigentes de Pemex con empresas como Chemiservis, Petroservicios Integrales México, OPP Servicios Petroleros y Apoyo Técnico Operativo Aniqpac.

Aquí, los subcontratistas acusan que el problema de fondo es que dichos contratos ya no contaban con monto disponible y aun así se continuaron asignando y ejecutando trabajos, sin que ellos fueran informados de que los contratos estaban sobregirados. Vaya, ya no les cabían más recursos.

Ante este contexto, la pregunta de para qué quieren el dinero que van a pedir para Pemex, es pertinente tanto para Rodríguez Padilla al frente de Pemex, pero también bajo la venia del secretario de Hacienda, Edgar Amador. ¿Será que este nuevo adeudo se traduzca en una mayor rentabilidad, o al menos mejores resultados operativos? Al tiempo lo veremos.

ALLIANCE EN CAPACITACIÓN

Las empresas capacitan a su equipo porque la operación lo exige. Hay cursos, entrenamientos y certificaciones, sobre todo en temas técnicos y de seguridad. En este sentido, la Alliance Learning Network (ALN) tiene la finalidad de que la capacitación técnica en la industria no se quede suelta, y de esta forma sea más fácil entender qué tan preparados están los equipos.

La iniciativa, lanzada por Oil & Gas Alliance, de Ricardo Ortega, busca convertirse en la plataforma que conecte a la creciente necesidad de sectores altamente especializados, con la oferta educativa disponible en el mercado. Un hueco donde existen muchas oportunidades.