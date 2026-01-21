Incendio en refinería de Pemex en Salina Cruz: Activan protocolos de emergencia

Las columnas de humo podían observarse a kilómetros de distancia de la refinería en Salina Cruz. (Foto: Especial)

Un incendio registrado este miércoles en la planta Hidros 1 de la refinería ‘Ingeniero Antonio Dovali Jaime’, ubicada en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, encendió las alertas entre la población y el sector industrial de la región, debido a la intensidad de las llamas y a la columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

El siniestro ocurrió en el calentador de la unidad 800, uno de los equipos clave dentro del proceso de refinación, lo que generó momentos de tensión tanto al interior del complejo como en zonas aledañas.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se originó durante la mañana, cuando trabajadores y vecinos del corredor industrial detectaron el aumento repentino de humo y fuego, lo que provocó alarma inmediata.

La magnitud del incidente obligó a la activación de los protocolos internos de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a la movilización de brigadas contra incendio de la propia refinería y de cuerpos de emergencia externos.

Autoridades señalaron que el personal especializado actuó de manera coordinada para contener el siniestro y evitar que se propagara a otras áreas estratégicas de la planta.

Detienen operaciones por precaución

Como parte de los procedimientos de seguridad, algunas operaciones fueron detenidas de forma preventiva, con el objetivo de reducir riesgos para los trabajadores y la infraestructura.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas, aunque se mantiene la evaluación médica del personal que participó directamente en las labores de control.

¿Cuál es la importancia de la refinería de Salina Cruz?

La refinería ‘Ingeniero Antonio Dovali Jaime’ es una de las instalaciones más importantes del Sistema Nacional de Refinación, por lo que cualquier incidente en su operación tiene implicaciones técnicas y económicas relevantes.

Pemex informó que, una vez sofocado el fuego, se iniciará una investigación técnica para identificar las causas del incidente en el calentador de la unidad 800, así como para evaluar posibles daños a los equipos. El objetivo subrayó la empresa, es garantizar la seguridad de las instalaciones y prevenir futuros eventos similares.

Habitantes reportaron olor a combustible y una densa nube de humo durante varias horas, aunque las autoridades indicaron que no fue necesario activar evacuaciones ni emitir alertas sanitarias mayores.

Mientras continúan las labores de revisión y normalización de las operaciones, la empresa aseguró que mantendrá informada a la población sobre cualquier afectación relevante derivada del siniestro.