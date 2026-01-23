¿Cómo afecta a Pemex la venta de petróleo venezolano a EU?

Con la llegada de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano al mercado estadounidense en el corto plazo, los compradores tendrían mayor poder de negociación. (Especial).

El regreso del petróleo venezolano al mercado estadounidense podría convertirse en un nuevo factor de presión a la baja para los precios de exportación del crudo Maya producido por Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre todo en un contexto en el que México ya había reducido de forma sustancial sus volúmenes de venta al exterior, advirtió Jaime Brito, director ejecutivo del mercado petrolero en Chemical Market Analytics de Dow Jones Company.

De acuerdo con el especialista, México pasó de exportar entre 1.5 y 1.7 millones de barriles diarios de crudo Maya, principalmente hacia la costa del Golfo de Estados Unidos, a enviar apenas alrededor de 350 mil barriles diarios, según los datos más recientes disponibles de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

Aunque la reducción en los volúmenes se dio antes de cualquier reapertura venezolana, la llegada de crudo pesado desde ese país ahora implicará que el petróleo mexicano enfrente mayores descuentos para poder colocarse.

Brito explicó que, bajo un escenario de precios internacionales en el que el Brent se ubica alrededor de 65 dólares por barril y el WTI cerca de los 60 dólares, el crudo Maya suele cotizarse en un rango de entre 53 y 55 dólares, con un descuento de entre 5 y 7 dólares frente al WTI.

¿Qué ajustes se harán al precio del petróleo de Pemex?

Por lo tanto, la entrada de cargamentos venezolanos obligaría a ajustar aún más esas referencias, ya que históricamente Venezuela ha utilizado al Maya como precio base, aplicando un descuento adicional para hacerlo atractivo a los refinadores.

Sin embargo, esta vez la dinámica podría jugar en contra de México. Con la llegada de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano al mercado estadounidense en el corto plazo, los compradores tendrían mayor poder de negociación, lo que presionaría a productores como México, Colombia, Ecuador e incluso Canadá a ofrecer descuentos más agresivos para mantener su participación en el mercado de crudos pesados.

El impacto sería particularmente relevante en el Golfo de Estados Unidos, donde las refinerías están diseñadas para procesar crudos pesados y extrapesados de América Latina, como el Maya.

La mayor disponibilidad de petróleo venezolano permitiría a estas refinerías optimizar sus mezclas y mejorar márgenes, reduciendo la dependencia de crudos alternativos que no ofrecen el mismo rendimiento.

Más allá del efecto inmediato en precios, Brito advirtió que la reapertura del sector petrolero venezolano también podría tener consecuencias en el mediano y largo plazo para México.

Por ejemplo, la expectativa de nuevas oportunidades de inversión en Venezuela podría desviar el interés de empresas internacionales que hoy evalúan proyectos en otros países de la región, especialmente en un entorno en el que México ha reducido la participación privada en exploración y producción durante los últimos años.