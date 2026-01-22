Más confiable que Maduro: ¿Por qué EU aceptó pactar con Delcy Rodríguez para la transición en Venezuela?

Las negociaciones entre Delcy Rodríguez y EU habrían comenzado en noviembre de 2025. (Fotoarte El Financiero | Crédito: AP/ Bloomberg / Shutterstock)

Antes de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de Venezuela, habría enviado señales discretas a Washington: estaba dispuesta a cooperar con el gobierno de Donald Trump una vez que Maduro dejara el poder, según revela una investigación de The Guardian.

Rodríguez y su hermano Jorge, jefe de la Asamblea Nacional, no participaron directamente en la operación que terminó con la detención de Maduro, pero a través de intermediarios hicieron llegar su disposición a colaborar en la transición política.

Solo dos días después de la captura del expresidente, el 5 de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país caribeño, consolidándose como el puente clave entre Venezuela y Estados Unidos.

Las negociaciones secretas entre Delcy Rodríguez y EU

Los contactos con Washington no surgieron de la noche a la mañana. Según el diario británico, las negociaciones ya habían iniciado en otoño de 2025 y se intensificaron tras una llamada en noviembre entre Trump y Maduro, en la que el entonces presidente estadounidense buscó convencer a Maduro de renunciar voluntariamente, sin éxito.

En diciembre de ese mismo año, Delcy Rodríguez manifestó a sus interlocutores estadounidenses que estaba dispuesta a “colaborar con el resultado que se presente”, mostrando flexibilidad ante un escenario de cambio.

Incluso figuras inicialmente reticentes, como el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, empezaron a ver a Rodríguez como una alternativa para garantizar una transición relativamente pacífica y evitar un vacío de poder.

En octubre, el Miami Herald publicó que, en gestiones mediadas por Qatar que no prosperaron, Delcy Rodríguez habría propuesto encabezar un gobierno de transición si Nicolás Maduro aceptaba renunciar.

Aunque la familia Rodríguez aseguró que apoyaría a Estados Unidos después de la salida de Maduro, no participó de manera activa en ninguna acción para derrocarlo. Según las fuentes consultadas, no se trató de un golpe de Estado planificado por Delcy y su hermano contra el mandatario venezolano.

¿Por qué Delcy Rodríguez se convirtió en aliada clave de EU?

El carácter de Rodríguez también jugó un papel inesperado. Fuentes citadas por The Guardian la describen como una “rareza encantadora” que disfruta del pingpong, del champán y de desafiar a mandatarios extranjeros a juegos improvisados.

Su cercanía con el sector petrolero estadounidense también reforzó aún más la percepción de que podría ser una aliada confiable para manejar los recursos estratégicos de Venezuela en el futuro.

Según relata el medio británico, a partir de testimonios de funcionarios familiarizados con la captura de Maduro, cuando los helicópteros de ataque estadounidenses sobrevolaron Caracas a principios de enero, Delcy Rodríguez no apareció por ningún lado.

Aunque circularon rumores de que había huido a Moscú, dos fuentes confirmaron que en realidad se encontraba en la Isla Margarita, un destino vacacional venezolano, lejos del epicentro de la operación.