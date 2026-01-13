Petroleros ‘desinflan’ optimismo de Trump por petróleo de Venezuela: Reconstrucción tomará años

TotalEnergies y Exxon se encuentran entre las firmas occidentales que tuvieron que abandonar el país después de que la administración venezolana de Hugo Chávez. (Foto: Bloomberg)

Reactivar la industria petrolera de Venezuela tomará años y costará miles de millones de dólares, lo que limitará el impacto del país en los mercados globales en 2026, afirmó Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies SE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exhortado a las petroleras estadounidenses a regresar al país sudamericano y aumentar la producción, luego de derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro.

Aun así, los productores han expresado reservas sobre un retorno acelerado a Venezuela, con el director ejecutivo de ExxonMobil Corp. señalando que el país actualmente es “no invertible”.

El comentario de Darren Woods provocó la ira de Trump contra Exxon, incluso cuando otros ejecutivos petroleros compartieron su cautela.

Pouyanné, director general de TotalEnergies, señaló que tomaría años elevar la producción petrolera de Venezuela por encima de los 3 millones de barriles diarios, desde menos de un millón en la actualidad.

“Sé que hay personas que quieren ir rápido, pero entiendo que se necesitará un marco claro para poder invertir allí y eso llevará tiempo”, dijo Pouyanné durante una conferencia en Abu Dabi.

“Quizá se podrían añadir fácilmente entre 100,000 y 200,000 barriles diarios, pero si se piensa en un millón de barriles diarios, se requerirán 100,000 millones de dólares”.

Producción de petróleo en Venezuela

La producción de Venezuela ha fluctuado recientemente en torno a casi un millón de barriles por día, muy por debajo del pico alcanzado en la década de 1970, cercano a los 4 millones de barriles diarios.

Un repunte exigiría que las empresas reconstruyan o reemplacen plataformas abandonadas, ductos con fugas y equipos dañados por incendios. Los ejecutivos petroleros también buscan marcos legales claros y garantías para sus inversiones, así como seguridad para sus empleados.

Pouyanné dudó de que Venezuela sea relevante para el mercado petrolero este año.

“No estoy convencido de que tenga un impacto directo en el mercado en 2026”, dijo.

“La verdad es que no está en lo alto de mi agenda”.

TotalEnergies y Exxon se encuentran entre las firmas occidentales que tuvieron que abandonar el país después de que la administración venezolana de Hugo Chávez tomó el control de sus activos y operaciones.

Chevron Corp. es la única empresa estadounidense que aún opera en Venezuela, bajo un permiso especial que la exime del riesgo de sanciones.