Ni con invitación de Trump: ¿Por qué las petroleras de EU no regresarán pronto a Venezuela?

Pese a la insistencia de Donald Trump para que petroleras estadounidenses entren a Venezuela, expertos consideran que no será pronto. (EFE)

Tras la invasión militar de Washington que llevó a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump insistió en que su deseo ahora es que las grandes petroleras estadounidenses vuelvan a extraer crudo en el país sudamericano.

Sin embargo, lejos del entusiasmo que sugiere el discurso político, el ánimo dentro de la industria petrolera es cauteloso. La incertidumbre respecto al futuro de Venezuela, sumada a la elevada inversión requerida para que el país sudamericano regrese a los niveles de producción de los años noventa, mantiene —por ahora— a los grandes actores al margen.

¿Por qué Venezuela es tan relevante en la industria petrolera?

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo: unos 303 mil millones de barriles, equivalentes a 17 por ciento del total global. La mayor parte se localiza en la Faja del Orinoco, en forma de crudo extrapesado, que requiere tecnología avanzada y grandes inversiones para su explotación.

En los años noventa, el país producía cerca de 3.5 millones de barriles diarios. Hoy apenas ronda el millón. Las sanciones internacionales —lideradas por Washington—, junto con una deficiente gestión gubernamental y la crisis económica, provocaron un profundo deterioro de la industria petrolera.

¿Cuál sería la inversión y durante cuántos años para revivir producción de crudo en Venezuela?

La reactivación del sector y el aumento de la producción exigirían una inversión de capital de entre 8 mil y 9 mil millones de dólares anuales durante los próximos 14 años, según un análisis publicado este lunes por la firma Rystad Energy.

Como explicó Mark Jones, catedrático de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Rice en Houston, Texas, “el horizonte temporal para el tipo de inversión del que estamos hablando en Venezuela se mide en décadas, no años”.

Expertos ven un “mínimo impacto” a corto plazo aumento en la producción de crudo en Venezuela

Chevron es la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, luego de que en 2007 el expresidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos petroleros operados por el sector privado. La medida obligó a las compañías extranjeras a aceptar un control mayoritario del Estado, a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA), o salir del país.

Incluso con la participación de Chevron —cuyas empresas mixtas aportan alrededor de 27 por ciento de la producción nacional, unos 242 mil barriles diarios—, Venezuela conserva un papel marginal, con menos de 1 por ciento del suministro mundial.

Contrario a lo que afirmó Trump, un leve aumento de la producción de crudo en Venezuela a corto plazo tendría un impacto “mínimo” en el mercado y en los precios del petróleo, según expertos, en un contexto en el que el barril cotiza en su nivel más bajo desde 2020, con un promedio de 69 dólares.

“Una parte importante de la base política de Trump está en contra de una intervención extranjera y una de las maneras que tiene el presidente para intentar calmarlos es diciendo que (la intervención en Venezuela) es beneficiosa para la economía de EU”, indicó Jones.

La incertidumbre política, el recuerdo de las políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril mantienen a grandes petroleras, como ExxonMobil y ConocoPhillips, escépticas ante un eventual regreso a Venezuela.

Incluso antes de que Estados Unidos interviniera y depusiera a Maduro, la Casa Blanca sostuvo conversaciones con petroleras, con la misma respuesta actual: no existe interés en invertir en Venezuela, de acuerdo con reportes de CNN y el portal Politico.

Trump mira Venezuela mientras se pierde fuerza la industria petrolera en EU

Aunque la producción petrolera en Estados Unidos se encuentra en niveles históricos, con entre 13.5 y 13.9 millones de barriles diarios, el ritmo de crecimiento pierde fuerza debido a una menor perforación, ante la caída del precio del crudo y la imposición de aranceles, según datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).

Para Kirk Edwards, consejero delegado de una empresa energética con sede en Odessa, Texas, la insistencia de Trump por invertir en Venezuela envía un mensaje equivocado a los productores estadounidenses.

“Estamos enviando nuestros empleos y ganancias al extranjero, en lugar de mantener precios adecuados en Estados Unidos para que nuestra gente pueda seguir perforando”.