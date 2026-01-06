Chevron revive en Venezuela

Chevron, liderada globalmente por Michael K. Wirth, registró un alza de 5.4 por ciento al cierre del mercado, tras los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró que permitirá a varias empresas energéticas de EU ingresar a Venezuela e invertir en la modernización de su infraestructura petrolera. Esta medida, de concretarse, marcaría un cambio significativo en la política estadounidense hacia el país sudamericano, que ha estado restringido por sanciones económicas durante años.

Chevron es una de las empresas mejor posicionadas para beneficiarse de esta apertura, ya que es la única gran petrolera estadounidense que ha mantenido operaciones en Venezuela bajo un permiso especial del gobierno de EU. Actualmente, la empresa produce aproximadamente el 20 por ciento del petróleo venezolano y ha estado enviando crudo a refinerías estadounidenses gracias a una exención a las sanciones. Incluso durante el periodo de restricciones más severas de la administración Trump, la compañía continuó transportando petróleo desde Venezuela, sorteando medidas como el bloqueo marítimo parcial.

Además, su capacidad para exportar crudo venezolano a refinerías en Estados Unidos garantiza una conexión estratégica entre ambos mercados.

De concretarse la apertura, el impacto podría ser significativo tanto para Venezuela como para las empresas energéticas. Para el país sudamericano, representaría una oportunidad para recuperar parte de su capacidad productiva y mejorar su economía. Para Chevron y otras petroleras, significaría una expansión estratégica en uno de los mercados más ricos en recursos del mundo.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, enfrenta serios desafíos para reactivar su industria petrolera, cuya infraestructura está deteriorada tras años de desinversión y malas gestiones.

Autos aceleran al cierre del 2025

Hoy, el INEGI dará a conocer el reporte final de ventas de automóviles ligeros nuevos correspondientes a diciembre y al cierre total del 2025. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), presidida por Guillermo Rosales Zárate, había anticipado que el mercado automotor cerraría el 2025 con un desempeño positivo, aunque sin un crecimiento significativo.

De acuerdo con las proyecciones de la AMDA, México podría alcanzar un año récord en ventas de autos nuevos, considerando la participación de marcas chinas que no reportan sus cifras al INEGI, con una cifra estimada de 1.6 millones de unidades. Sin embargo, al excluir a estas marcas, el pronóstico se ajusta a un rango más conservador de entre 1 millón 497 mil y 1 millón 504 mil unidades para el cierre de 2025.

El mercado automotor ha sido impulsado por factores como promociones atractivas, crédito flexible y una mayor disponibilidad de inventarios en comparación con años anteriores, a medida que se superan los cuellos de botella en la cadena de suministro global. A pesar de esto, la AMDA destaca que el crecimiento del sector ha sido moderado y alineado con las expectativas iniciales para el año, sin un repunte explosivo.

Uno de los elementos que podría influir en el comportamiento del mercado es la creciente presencia de marcas chinas en México, las cuales han ganado terreno al ofrecer vehículos asequibles y con características tecnológicas competitivas.

Para 2026, la AMDA proyecta un crecimiento del 2 por ciento anual en comparación con 2025, lo que sugiere un mercado estable con una tendencia de recuperación moderada. Este desempeño dependerá en gran medida de factores como la estabilidad económica, la confianza del consumidor y la continuidad de políticas de crédito accesible que incentiven la compra de vehículos nuevos.

Rehabilita 21 canchas

En el marco de los meses previos al Mundial de Futbol 2026, Fundación MetLife México concluyó la rehabilitación de 21 canchas de superficie dura como parte de la segunda etapa de su programa “Pinta tu Cancha”. Esta iniciativa busca transformar espacios públicos y fortalecer el tejido social a través del deporte, generando un impacto positivo en comunidades prioritarias.

El proyecto, realizado en colaboración con Fundación Placemaking México, se llevó a cabo en localidades clave para MetLife México, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como municipios de Guadalajara, Monterrey y Tijuana. En total, se rehabilitaron más de 11 mil metros cuadrados de superficie, beneficiando a más de 75 mil personas.

Este esfuerzo también refleja un compromiso con la inversión social alineada a una visión de largo plazo, y su programa “Pinta tu Cancha” busca impactar de manera directa en la calidad de vida de las comunidades, promoviendo la inclusión y el desarrollo social a través del deporte.