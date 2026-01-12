La llamada de 15 minutos entre Sheinbaum y Trump: De Venezuela a insistencia de enviar soldados a México

Durante la llamada con Donald Trump, Sheinbaum habló de Venezuela y de los avances en temas de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, fue breve. Solo duró 15 minutos y se centró en dejar clara la postura de México sobre la no intervención de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga.

“Él insistió en que Estados Unidos puede ayudar en otros temas, pero dijimos que no es necesario enviar soldados, por la soberanía de México. Acordamos seguir trabajando en conjunto y que haya cooperación”, afirmó la mandataria durante la conferencia ‘mañanera’ de este lunes 12 de enero.

Sheinbaum admitió que buscó “de emergencia” una llamada con Trump luego de que el presidente de EU dijera al menos tres veces en una semana que realizaría una intervención en México.

Por esa razón, la mandataria destacó los avances en seguridad obtenidos entre México y Estados Unidos, entre ellos la reducción de hasta en 50 por ciento el cruce de fentanilo en la frontera.

“Incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en 43 por ciento. Platiqué del trabajo que hemos hecho en seguridad en México, la reducción de 40 por ciento en el número de homicidios, la cantidad de laboratorios incautados, el número de detenciones”, detalló.

Trump cuestionó a Sheinbaum sobre su postura ante la situación en Venezuela

Claudia Sheinbaum también contó que fue cuestionada por Trump sobre cuál era su postura sobre la situación en Venezuela.

La respuesta de la presidenta fue que México tiene principios claros que se establecen en la Constitución al no estar de acuerdo en la intervención.

“Me preguntó cuál era nuestra posición frente a Venezuela y dijo que entendía que por nuestra Constitución estamos en contra de las intervenciones”, precisó la mandataria.

Donald Trump ya no hizo mayores comentarios ni cuestionamientos sobre el tema de Venezuela, a pesar de que Sheinbaum condenó la irrupción de fuerzas estadounidenses en Caracas para detener a Nicolás Maduro.

¿Qué sabemos de la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump?

Tras la llamada entre ambos mandatarios, se precisó que continuarán las comunicaciones para abordar temas de seguridad y también las próximas negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Quedó muy clara en la conversación que hay coordinación, cooperación y que seguiremos trabajando en conjunto en ese marco”, añadió la presidenta.

Por esa razón también quedó descartada de forma tajante una posible intervención de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles del narcotráfico luego de que la administración de Trump los designara como organizaciones terroristas.

La conversación se realizó en un contexto marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el tratado comercial de América del Norte.

*Con información de EFE