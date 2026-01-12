Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una nueva llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que su conferencia ‘mañanera’ de este lunes será a las 9:00 horas.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 12 de enero?

Se prevé que la mandataria informe sobre el diálogo con el presidente estadounidense que se centrará en defender la soberanía de México ante las amenazas hechas por Trump quien dijo que atacaría al país por tierra para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’