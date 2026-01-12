Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una nueva llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que su conferencia ‘mañanera’ de este lunes será a las 9:00 horas.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 12 de enero?
Se prevé que la mandataria informe sobre el diálogo con el presidente estadounidense que se centrará en defender la soberanía de México ante las amenazas hechas por Trump quien dijo que atacaría al país por tierra para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- “No queremos pensar en otro escenario”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante la posibilidad de que Estados Unidos despliegue embarcaciones militares, similar al caso de Venezuela, en aguas internacionales cercanas a México.
- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como desafortunadas las declaraciones de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, sobre los “empleos” que genera el crimen organizado en México.
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que el periodista de seguridad Carlos Castro no contaba con medidas de protección al momento de su asesinato en Poza Rica, Veracruz.
- Ante la falta de información sobre casos importantes de Seguridad, que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Ernestina Godoy no se presentará aún a las mañaneras.
- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la amenaza de Donald Trump sobre realizar ataques por tierra contra los cárteles mexicanos. Afirmó que la comunicación y la cooperación con Estados Unidos se fortalecerán dentro del marco ya definido: no intervención y soberanía de los países.
- Efraín Morales, director General de la Conagua, aseguró que el fin de semana se regularizará el suministro de agua en Acapulco luego de las afectaciones por el sismo en Guerrero.
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, compartió algunos de los ‘logros’ del Gabinete de Seguridad para combatir a la delincuencia que opera en Guerrero.
- En la mañanera anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó sobre los nuevos hallazgos y detenciones sobre el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.