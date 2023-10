¿Y los patines de Donovan Carrillo? COM explica por qué no llegaron a tiempo al Mundial

Donovan Carrillo no se sintió seguro al patinar con unas cuchillas a las que no está acostumbrado (Foto: Instagram @donovandcarr)

El mexicano Donovan Carrillo se retiró del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier 2022 luego de que sus patines no llegaran a tiempo para el inicio de su participación, calendarizada la madrugada de este jueves, dentro del grupo 1 en el programa corto de la rama varonil.

Aunque se le otorgaron un par de patines nuevos con los cuales pudo practicar, Donovan no terminó de adaptarse a sus cuchillas, por lo que prefirió no arriesgar el lugar 22 que consiguió en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.

El COM explica qué pasó con los patines de Donovan Carrillo

María José Alcalá, Presidenta Comité Olímpico Mexicano, reconoció el error que cometieron las redes sociales del COM al afirmar que los patines del mexicano habían arribado a tiempo para sus pruebas basados en una fuente de información que no se confirmó. “Es un error que yo asumo y que estamos corrigiendo”, confió.

A su vez, reveló su plática con Gregorio Núñez, entrenador de Carrillo, para saber cuál era el problema. “Me comentó que desafortunadamente la empresa de paquetería junto con la línea aérea tuvieron un problema, no se comunicaron bien. Es algo ajeno a Donovan, que no le permitió tener los patines con los que él acostumbra a dar sus actuaciones”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Asimismo, aseguró cuál fue la razón detrás de la decisión del jalisciense. “Los patines que le dan en el Mundial son nuevos, con navajas nuevas, él no se siente confiado o listo para competir y tiene que tomar la decisión de bajarse de la competencia. Desafortunadamente esto le pega mucho a Donovan en el sentido emocional, porque imagínate que tienes los dos eventos más importantes del año, en uno por cuestiones ajenas no puedes competir”, agregó.

¿Qué pasará con la beca de Donovan Carrillo?

Alcalá Izguerra habló sobre el panorama para el futuro del patinador, específicamente de la beca que el organismo le otorga. “No le afectará nada el no haber competido, es el único competidor que tenemos en patinaje artístico de invierno y sería injusto decir que se la quitamos por esta situación. Ellos (con su entrenador) tienen asegurados sus apoyos hasta Milán por parte del Comité Olímpico Mexicano”.

Esta no sería la misma situación que la que enfrenta en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). “Tienen que convocar a su área técnica, tomar una decisión con mucha inteligencia y lógica. En mi opinión sería incorrecto que le quitemos la beca, es una cuestión donde él no decidió no competir porque no haya querido o no estuviera preparado. Al final de cuentas lo que buscamos es que todos los atletas puedan seguir consiguiendo sus objetivos, sus sueños”.