Claudia Sheinbaum: ‘Nunca nos subordinamos’ al gobierno de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno nunca se subordinará al del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y refrendó que la soberanía y la independencia de México no se negocian.

La inquilina de Palacio Nacional, acompañada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó un mitin en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde, además de entregar tarjetas del Programa para el Bienestar, envió un saludo a su mentor político.

“Desde aquí. Un abrazo, un saludo cariñoso al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ni tan viejito está”.

En este marco, Sheinbaum –luego de que en los últimos días Trump renovó sus amenazas de atacar territorio mexicano con el pretexto de combatir a las organizaciones de narcotráfico– enfatizó que no sirve de nada más violencia, por lo que es mejor trabajar conjuntamente para dar resultados.

“Que quede claro siempre, y así va a actuar su presidenta, de eso no tengan la menor duda: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos, la independencia no se negocia”, soltó Sheinbaum Pardo.

La mandataria resaltó que “con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y eso es la soberanía, eso es la independencia de la patria”.

En ese sentido, destacó que ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a los Estados Unidos.

“Como decimos, no sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados.

“Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos, por el trabajo que se ha estado haciendo. Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes, para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, expresó.

Claudia Sheinbaum resalta atención a las causas en su estrategia de seguridad

Sheinbaum acentuó la importancia de la atención a las causas como parte del primer eje de la estrategia nacional de seguridad, que, desde el inicio de su administración, ha permitido la disminución en 40% del promedio diario de homicidios dolosos en el país.

Opinó que con la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se están logrando resultados en materia de seguridad y prometió que su gobierno va a estar cerca de los ciudadanos en todos los sectores a través de la atención a las causas.

La semana pasada, Trump, en entrevista con Fox News, amenazó: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Además, en otro momento, el político republicano, en una entrevista con The New York Times, fue cuestionado sobre si existen límites a su poder global y respondió: “Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme (…) No necesito el derecho internacional”.

Ante ello, un grupo de 75 congresistas demócratas advirtió que un potencial ataque militar unilateral del presidente Trump contra los cárteles de la drogas en territorio mexicano sería una acción desastrosa que tendría consecuencias contraproducentes para la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Las declaraciones del mandatario estadounidense, sin embargo, se producen luego de la captura del dictador de Venezuela Nicolás Maduro.