Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de enero: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira de trabajo por diversas entidades de la República y este viernes 9 de enero, ‘la Mañanera del Pueblo’ se realiza desde Acapulco, Guerrero.

Adelantó que luego de la conferencia visitará diversos municipios de Guerrero, antes de continuar su recorrido por otras regiones del país. Se prevé que ofrezca información sobre seguridad y otras materias del estado costero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 8 de enero?

En la mañanera anterior, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó sobre los nuevos hallazgos y detenciones sobre el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

El gobierno federal celebró que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, primer año de mandato de Claudia Sheinbaum, se logró reducir los homicidios en un 40 por ciento, es decir, 37 homicidios diarios menos.

A la par, la presidenta Sheinbaum insistió que durante 2025 se entregó una menor cantidad de petróleo a Cuba. En un intento para revertir la polémica respecto a la ayuda humanitaria que gobiernos de morenistas envían a la isla, afirmó que desde el sexenio de Felipe Calderón se destinan recursos.



















