Asesinan al periodista de nota roja Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz

El periodista de nota roja Carlos Castro fue asesinado esta noche en la ciudad de Poza Rica, al norte de Veracruz.

El reportero se encontraba en un negocio llamado ‘TrogueBirria’, en la zona comercial de la ciudad, que administraba junto a su familia, cuando sujetos desconocidos y fuertemente armados irrumpieron en lugar y le dispararon.

Al lugar llegaron paramédicos, pero únicamente pudieron confirmar que Castro falleció al momento debido a los disparos, mientras que las personas que le dispararon huyeron sin que fueran detenidas y sin ser identificadas.

Hasta el sitio llegaron elementos de corporaciones de seguridad como Guardia Nacional y Policía del Estado, quienes acordonaron el lugar para brindar el apoyo correspondiente.

Además, la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo. La dependencia hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El periodista trabajaba para medios de comunicación locales, como Código Norte Veracruz, cubriendo información de hechos delictivos en la región que ha sido fuertemente atacada por la delincuencia organizada, con casos emblemáticos como el de la maestra y taxista Irma Hernández, quien fue secuestrada y obligada por sus captores a grabar un video donde pide que paguen la cuota de extorsión para finalmente ser asesinada.

El ataque directo, además de acabar con la vida de Castro, también generó pánico entre las personas que se encontraban presentes en el lugar.

Periodistas exigen justicia para Carlos Castro

Comunicadores de la zona pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), ya que dijeron que en la región se encuentran abandonados a su suerte las personas que se dedican a ejercer la libertad de expresión.

La CEAPP condenó el homicidio y pidió a las autoridades realizar sus actividades para esclarecer los hechos, al mismo tiempo que indicó que está comprometida con la atención a su familia.

“Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho. La CEAPP lamenta profundamente estos hechos que enlutan a la zona norte del estado y reitera su compromiso con la atención, protección y acompañamiento del gremio periodístico”, aseguró.

El estado de Veracruz es considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el oficio periodístico. De 2005 a 2024 han ocurrido 31 asesinatos, así como cuatro desapariciones, según cifras de la CEAPP.

En el municipio donde fue atacado Castro existen antecedentes de detenciones de reporteros vinculados con diversos delitos, tan solo en 2020 el reportero José ‘N’, corresponsal del Diario La Opinión de Poza Rica y del portal web Al Calor Político, fue detenido por el presunto vínculo con el asesinato de la periodista María Elena Ferral, el 30 de marzo de ese año.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica este año como el segundo “más peligroso para ejercer el periodismo”, solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados.