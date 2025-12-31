Caso de Rafael León Segovia: ¿Por qué la Fiscalía de Veracruz investiga al periodista?

La organización Artículo 19 calificó la detención de Rafael León Segovia por parte de las autoridades de Veracruz como un acto de criminalización de la labor periodística. [Fotografía. Fiscalía de Veracruz, Shutterstock]

Recientemente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció que retiró los cargos por terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, quien fue arrestado el pasado 24 de diciembre en el municipio Coatzacoalcos. La detención del periodista fue realizada por agentes de la Policía Ministerial en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la Fiscalía veracruzana, la detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida tras integrar una carpeta de investigación en contra del periodista.

Inicialmente, León Segovia fue imputado por tres delitos: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Aunque las autoridades de Veracruz no ofrecieron una narrativa detallada de los hechos que originaron estas acusaciones, citaron como base legal el artículo 311 del Código Penal del estado, que tipifica el terrorismo como actos que generen alarma, temor o terror en la población mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas o acciones violentas.

¿Cuáles delitos se le imputan actualmente al periodista Rafael León Segovia?

El pasado 30 de diciembre, tras una audiencia judicial en la que se valoraron los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores determinó no vincular a proceso al periodista por el delito de terrorismo, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para configurar esa conducta delictiva.

No obstante, sí fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública.

De acuerdo con la fiscalía, la imputación contra Rafael León Segovia se relaciona con la posesión y circulación de material audiovisual que, según su análisis, pudo beneficiar a grupos criminales y entorpecer las labores de seguridad estatales.

La fiscal general del estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, señaló que el caso se condujo con estricto apego a derecho y con respeto al ejercicio de la libertad de expresión.

Como medida cautelar, se impuso a Rafael León un año de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso penal. La fiscalía indicó que esta medida se adoptó para garantizar la continuidad del juicio sin afectar los derechos fundamentales del imputado.

Rafael León Segovia El periodista Rafael León Segovia fue detenido el pasado 24 de diciembre en Coatzacoalcos por autoridades estatales y federales. [Fotografía. Artículo 19]

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso de Rafael León Segovia?

Durante su conferencia matutina del 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su preocupación por la imputación del delito de terrorismo contra el periodista y cuestionó el actuar de la Fiscalía de Veracruz.

La mandataria señaló que esa figura jurídica no tenía antecedentes de aplicación contra periodistas en el país. “Nunca ha habido una acusación por terrorismo en México contra periodistas”, enfatizó.

Pidió a las autoridades judiciales distinguir con claridad entre una posible conducta delictiva y el ejercicio de la labor informativa, subrayando que el derecho a la libertad de expresión debe garantizarse por encima de todo.

“Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado, real, en todo caso, tiene que explicarlo también la fiscalía; que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, comentó Claudia Sheinbaum en conferencia.

¿Qué han dicho las organizaciones civiles sobre el arresto de Rafael León Segovia?

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa reaccionaron de inmediato al caso. La organización Artículo 19 calificó la detención como un acto de criminalización de la labor periodística.

En un comunicado, la organización alertó que el uso de cargos como terrorismo para castigar el trabajo informativo puede tener un efecto inhibidor y de censura, particularmente en regiones marcadas por la violencia y la impunidad.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, sostuvo la organización.

Rafael León, conocido en redes sociales como Lafita León, afirmó que su detención constituye una represalia por el tipo de información que difunde y cubre.

“No hay una sola prueba que me vincule con actos delictivos. Lo que están haciendo es castigar mi trabajo. Se trata de una persecución política por lo que publico y por señalar lo que ocurre en Coatzacoalcos”, dijo tras conocer la resolución del juez.