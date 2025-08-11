Fiscalía de Veracruz ‘tira’ hipótesis sobre muerte de Irma Hernández; murió por agresiones y tortura

Taxistas se manifestaron por el asesinato de su compañera Irma Hernández, quien murió por las agresiones y tortura de sus secuestradores (Foto: YERANIA ROLÓN / CUARTOSCURO)

La maestra y taxista Irma Hernández falleció debido a las consecuencias de la tortura que vivió durante el secuestro, según informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

“La privación de la libertad de Irma Hernández, quien era mayor de 62 años fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio”, señaló un video presentado por la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns-.

¿Quiénes están detrás del asesinato de Irma Hernández?

La funcionaria indicó que hasta el momento hay cuatro personas detenidas debido a este hecho violento.

Indicó que Octavio N, Jeana Paola N, Victor Manuel N y José Eduardo N, inicialmente se les detuvo por otros delitos, pero finalmente se les imputó el delito de secuestro agravado.

“Ellos de manera inicial fueron detenidos por delitos contra las instituciones y delitos contra la salud, cumplen un proceso penal por esos delitos, están vinculados a proceso, posteriormente se les imputó el tipo penal de secuestro agravado, toda vez que la ley del tipo penal para prevenir y sancionar el secuestro tipifica las conductas que se dieron en este hecho”, aseguró.

Además, comentó que hay otras personas que están detenidas y que también podrían tener relación con este hecho, aunque no precisó cuántas son.

“Llevamos avances considerables, ha habido otros detenidos en la zona norte de Veracruz, en este esfuerzo que se ha hecho con las fuerzas federales (...) que están siendo investigados por su presunta participación con el de la maestra Irma”, indicó.

Irma Hernández era una maestra y taxista que fue secuestrada por un grupo armado, quienes la obligaron a grabar un video donde pedía a sus compañeros realizar el pago de las cuotas a los grupos de la delincuencia organizada.

La Fiscal de Veracruz indicó que se investiga si los diferentes hechos de violencia que se han presentado al norte del estado se encuentran vinculados.

Narco acecha la zona norte de Veracruz

En esa región se ha presentado el asesinato de la maestra; el homicidio de otro taxista y su papá al interior de un hospital donde se encontraba tras ser agredido; el motín del penal de Tuxpan que dejó 9 muertos y el hallazgo de seis cuerpos desmembrados, uno de ellos oficial de tránsito.