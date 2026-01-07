‘17 horas retenidos ilegalmente’: Liberan a Julián Mazoy, periodista mexicano incomunicado por Venezuela

Julián Mazoy, periodista mexicano, fue liberado luego de horas de estar retenido e incomunicado en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, esto tras acusar que presuntamente fue detenido ilegalmente por el régimen chavista.

La historia se viralizó en redes sociales, luego de que se reportara que el periodista mexicano no tenía contacto con nadie, y que incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela alertara por la desaparición de él y de otro periodista colombiano, llamado Jeff Martínez.

En el informe, el sindicato de periodistas explicó que Julián Mazoy y Jeff Martínez fueron detenidos mientras intentaban cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela en la zona de Tienditas, donde entre el 5 y el 7 de enero se reportan seis detenciones y cuatro deportaciones a periodistas tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Esto dijo Julián Mazoy tras su liberación en Venezuela

“Después de 17 horas de estar retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano, por fin hemos sido liberados el periodista Jeff Martínez y yo”, mencionó en un video Julián Mazoy.

Mazoy, periodista mexicano que trabaja para medios de comunicación como SDP Noticias y Radio Fórmula Sonora, explicó que fue gracias a la presión de las redes sociales que los liberaron, ya que la intención era mantenerlos retenidos durante más tiempo.

“17 horas sin poder hablar con nuestra familia, 17 horas, con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo... Un abrazo a todos, estoy bien. Gracias por la presión que ejercieron para que el Gobierno venezolano (de delcy Rodríguez) se viera obligado a soltarnos y que solamente por eso se detuvo esta pesadilla”, mencionó Julián Mazoy.

Periodistas Julián Mazoy y Jeff Martínez habrían sufrido ‘violencia psicológica’

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela confirmó la liberación, además de que pidió garantías para ejercer el periodismo en el país, además de que acusó que tanto Julián Mazoy como Jeff Martínez presuntamente fueron sometidos a “violencia psicológica”.

"Después de 10 horas detenidos, fueron liberados y deportados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, corresponsales extranjeros que intentaron ingresar a Venezuela por la frontera con Cúcuta, poco después del mediodía de este 7 de enero. Fueron sometidos a lo que calificaron como ‘tortura psicológica’, recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos", escribió el sindicato sobre la situación de violencia en Venezuela en un comunicado.