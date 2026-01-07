⁠¿Quién es Yussef Abou Nassif, presunta pareja de Delcy Rodríguez ‘beneficiada’ del gobierno de Maduro?

Delcy Rodríguez es señalada como una figura para la transición de Venezuela, pero poco se sabe de su esposo. (Foto: Especial)

Venezuela sigue siendo el tema de conversación a nivel internacional. Tras la captura de Nicolás Maduro, por parte de tropas estadounidenses, Delcy Rodríguez se convirtió el lunes en presidenta encargada de Venezuela; sin embargo, se ha dado a conocer información sobre su presunta pareja Yussef Abou Nassif Smaili, quien estaría siendo beneficiada por el gobierno venezolano.

Delcy Rodríguez, de carácter confrontativo y formada en la izquierda, fue juramentada como presidenta el lunes 5 de enero en medio de la incertidumbre por la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque de tropas estadounidenses.

Rodríguez, de 56 años, era la segunda en la línea para suceder a Maduro en caso de una falta “temporal” o “absoluta”, según la Constitución venezolana, que no prevé, sin embargo, un escenario como el actual.

⁠¿Quién es Yussef Abou Nassif Smaili?

Sobre su vida política se sabe que ha estado a lado de Nicolás Maduro desde que este asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez; pero sobre su pareja Yussef Abou Nassif Smaili se conoce muy poco.

Según medios colombianos, Yussef Abou Nassif Smaili es un empresario de descendencia libanesa que ha mantenido un bajo perfil mediático y uno de los hombres más poderosos de Venezuela.

Se le señala también de haberse enriquecido durante el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información del medio Pares, uno de los negocios relacionados con Nabil Abou Nassif es Ok Mart, una cadena de tiendas de conveniencia que surgió durante la pandemia.

“En febrero de 2019, Nabil Abou Nassif se convirtió en socio de esta empresa, la cual, en cuestión de meses, abrió tres locales en Caracas, incluyendo uno en el emblemático edificio Los Andes de Sabana Grande, expropiado por Hugo Chávez para montar una residencia estudiantil”, reportó el medio colombiano.

Además, se le señala por ser dueño de varias empresas en Venezuela, como lo señala la investigación del medio Armando.info, en la que destaca Nabil Abou Nassif que comenzó como contratista del gobierno venezolano y, de la mano de Delcy Rodríguez, creó empresas de todo tipo y las cuales también tienen presencia en otros países.

El medio ABC Noticias informó que la familia Nassif Smaili es dueña de un “emporio con ramificaciones en compañías de construcción, de servicios turísticos, inmobiliarias, importadoras de alimentos o empaquetadoras, en las que intercambian roles de socios o directivos”.

También se le acusa a Yussef Abou Nassif Smaili de haber participado en una trama de corrupción que involucra a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CALP) hasta PDVSA.

Carrera profesional de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez es señalada como una figura para la transición de Venezuela, luego de la apuesta que hiciera el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando anunció que su Administración estaba en contacto con ella y le pidió “acceso total” a los recursos de Venezuela.

Con varios temas en agenda: tendiéndole una mano a Estados Unidos, exigiendo la liberación de Maduro y prometiendo un “Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política”.

Rodríguez estuvo en la vicepresidencia desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami, y desde agosto de 2024 ejerce como ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

Con información de EFE