Trump se burla de los bailes de Nicolás Maduro y dice que ‘es un tipo’ violento: ‘Ha matado a millones’

Trump se burló de los bailes de Nicolás Maduro y dijo que es una persona violenta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó este martes de la forma en que el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas estadounidenses y procesado en Nueva York, bailaba mientras la Administración de Estados Unidos intensificaba sus amenazas contra él, y aseguró que Maduro “intenta imitarlo”.

“Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas”, aseguró Trump durante su discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy en Washington.

Según una información publicada por el New York Times, los recientes bailes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al son de “no war; yes peace” o “no crazy war” hicieron perder la paciencia a algunos de los asesores del republicano, quien decidió dar luz verde a la operación militar para capturar a Maduro en la madrugada del viernes al sábado.

Algunos de los asesores más cercanos de Trump consideraron que los bailes ante las cámaras de Maduro eran una señal de que se estaba burlando de sus presiones para que abandonara el poder.

¿Por qué le molesta a Trump el baile de Nicolás Maduro?

El propio Trump ha protagonizado varios momentos moviéndose con su baile particular, como durante la celebración del sorteo del Mundial de Fútbol el pasado mes de diciembre.

A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Nicolás Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus discursos, y hasta llegó a dedicarle a los estadounidenses un fragmento de la canción ‘Imagine’ de John Lennon.

En su intervención ante los congresistas, el presidente volvió a elogiar la incursión en Venezuela e insistió en que Maduro era un hombre violento y que “torturaba” a personas: “Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada, pero ha torturado a gente”, aseguró.

El lunes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, durante su primera comparecencia, luego de pasar 48 horas desde su captura en Caracas.