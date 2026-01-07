China ‘salta’ por Venezuela: Denuncia intimidación de Trump por exigir a Delcy Rodríguez romper relaciones

China denunció una “intimidación” por parte de Estados Unidos y Donald Trump al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó este miércoles 7 de enero en rueda de prensa que Venezuela “es un país soberano y goza de plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio”, al ser preguntada por las informaciones publicadas por la cadena estadounidense ABC News sobre supuestas exigencias de Washington a Caracas.

Según esos reportes, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, habría reclamado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ponga fin a sus vínculos con China, Rusia, Irán y Cuba y que se asocie exclusivamente con Estados Unidos en el sector petrolero.

Mao calificó esa supuesta presión como un “uso descarado de la fuerza” y sostuvo que la pretensión de que Venezuela disponga de sus recursos energéticos conforme a un enfoque de “Estados Unidos primero” constituye “un caso típico de intimidación”, que “viola gravemente el derecho internacional”, “infringe de manera seria la soberanía de Venezuela” y “perjudica los derechos del pueblo venezolano”.

“China condena firmemente este comportamiento”, subrayó la portavoz, quien añadió que “debe enfatizarse que los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela deben ser protegidos”.

La portavoz reiteró asimismo la posición de Pekín en defensa de la cooperación económica entre Estados soberanos y recalcó que China “siempre ha llevado a cabo intercambios y cooperación con otros países sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco”.

Las declaraciones de Mao se producen en un contexto de creciente tensión internacional tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por Estados Unidos y en medio de un intenso debate diplomático sobre la legalidad del uso de la fuerza y la gestión de los recursos energéticos venezolanos.