China ‘le hace el feo’ al petróleo de Venezuela: Crudo pierde atractivo por repunte de precio

Los vendedores elevaron las ofertas debido a los bloqueos de EU a petroleros.

Los compradores chinos rechazaron esta semana ofertas de crudo venezolano, mientras el bloqueo de Estados Unidos al productor sudamericano ha restringido las exportaciones e impulsado los precios al alza.

El crudo Merey de Venezuela se ofreció con un descuento de 13 dólares por barril frente al Brent de ICE, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Eso se compara con un descuento de hasta 15 dólares hace un mes, antes de la campaña de Estados Unidos contra petroleros sancionados.

Los cargamentos de petróleo venezolano con destino a China se desplomaron el mes pasado a medida que el bloqueo naval se intensificó, según datos compilados por Bloomberg.

China es el mayor comprador de petróleo de Venezuela

Los vendedores han elevado las ofertas de Merey debido a las interrupciones en el transporte marítimo, dijeron las personas.

China es el mayor comprador de petróleo venezolano, y el Merey suele utilizarse para fabricar betún para pavimentar carreteras en el país asiático. Un panorama más débil para la construcción y los abundantes suministros de crudo en manos de las refinerías están ofreciendo un colchón, lo que permite a los compradores mantenerse al margen y esperar acuerdos a mejores precios.

También hay una creciente acumulación de petróleo sancionado en almacenamiento flotante que protegerá a los compradores chinos si las medidas de EU contra Venezuela reducen de manera significativa los flujos.

Casi 82 millones de barriles, incluido petróleo venezolano, se encuentran en buques cisterna frente a las costas de China y Malasia, según la firma de inteligencia de datos Kpler.

Trafigura conversará con EU para volver a comprar crudo venezolano

Trafigura Group y otros traders mantendrán conversaciones el fin de semana con el gobierno de Estados Unidos sobre cómo pueden volver a comprar crudo a Venezuela y suministrar combustibles al país tras la salida del presidente Nicolás Maduro, señaló el jefe global de petróleo de la empresa.

“Es el tema del que todo el mundo está hablando en la industria petrolera”, dijo Ben Luckock en una entrevista con Bloomberg Television. “Creo que todos están analizando qué oportunidades puede haber en Venezuela”.

La destitución de Maduro por el presidente Donald Trump inició lo que ha sido descrito como una “fiebre del oro” para restablecer los vínculos comerciales con la industria petrolera venezolana.

El país tiene las mayores reservas de crudo del mundo, pero su producción se ha desplomado tras décadas de falta de inversión, sanciones comerciales y un creciente aislamiento económico.

Trafigura es uno de los mayores comercializadores de petróleo del mundo, con un volumen promedio de 6,6 millones de barriles diarios.

La firma y otros comerciantes han hecho históricamente negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA, comprando su crudo y suministrando productos refinados al país.