Veracruz retira delito de terrorismo al periodista Rafael León tras ‘regaño’ de Sheinbaum

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este martes 30 de diciembre que el periodista Rafael León fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, y le fue retirado el cargo de terrorismo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara al respecto.

En la conferencia del lunes, la presidenta Sheinbaum pidió a la fiscalía de Veracruz aclarar la detención del periodista Rafael León Segovia, y explicar por qué se le imputó el delito de terrorismo, una figura que, dijo, no tiene precedentes en el país para este tipo de casos.

“No sé por qué la fiscalía usa el delito de terrorismo y en todo caso tendría que explicarlo la fiscalía de Veracruz”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana condenó que se utilice el término terrorismo para acusar al comunicador pues, aseguró, no ha habido “nunca” este tipo de acusaciones.

“Entonces, tiene que explicar la fiscalía por qué usa este delito”, insistió.

Sheinbaum sostuvo que, en caso de existir una conducta ilícita, esta debe ser claramente diferenciada del trabajo informativo.

“Si hay un delito que haya cometido esta persona, aún cuando sea periodista, o sea un delito probado real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, expresó.

Retiran delito de terrorismo al periodista Rafael León

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, informó este martes 30 de diciembre, que el periodista Rafael León, detenido el pasado 24 de diciembre, fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

Agregó que tras la imputación de esos delitos se continuará con el proceso en contra del periodista, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año.

Destacó que se presentaron datos de prueba en contra del periodista que justifican la detención legal la semana pasada en Coatzacoalcos y que se integraron a la carpeta de investigación.

Agregó que el proceso se lleva a cabo en respeto de la libertad de expresión y al ejercicio periodístico.

“Siendo importante resaltar que esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”, indicó en conferencia de prensa.

La fiscal estatal no mencionó el delito de terrorismo que en un principio se le había imputado al periodista.

En su conferencia del lunes, la presidenta Sheinbaum reiteró que corresponde a la autoridad estatal explicar las razones del caso.

“Pienso yo que la fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero ¿por qué usa este delito que nunca se ha usado en México? Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la fiscalía”, dijo la mandataria.

Detención del periodista Rafael León en Veracruz

León Segovia, conocido como Lafita León, fue arrestado por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaria de la Defensa Nacional y posteriormente imputado por la Fiscalía General del estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.

La detención del comunicador fue condenada enérgicamente por la organización Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

“Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, apuntó Artículo 19.

