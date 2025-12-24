‘Alito’ Moreno acusa al periodista Epigmenio Ibarra de robar 150 mdp: ‘Es dinero del pueblo de México’

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se lanzó contra el periodista y productor Epigmenio Ibarra, a quien señaló de presuntamente haber robado 150 millones de pesos en recursos públicos. La acusación se dio después de que el comunicador criticara al priista, quien dejó ver sus aspiraciones para la Presidencia en 2030.

‘Alito’ Moreno, a través de un mensaje en redes sociales, arremetió contra Ibarra con un tono confrontativo y lo acusó de corrupción, además de señalarlo como operador de “dinero sucio” y de respaldar a figuras del partido Morena a las que calificó como “narcopolíticos”.

“Yo voy a hacer que regreses hasta el último peso de los 150 millones que te robaste corruptamente. Ese dinero es del pueblo de México”, escribió el líder priista, quien además aseguró que “van a caer” rumbo al año 2030 y que la ciudadanía “está despertando”.

La respuesta del priista se dio después de que Epigmenio Ibarra se refirió a Alejandro Moreno con un apodo y cuestionó sus aspiraciones políticas.

“¿Que, qué? El ‘Vandalito’ quiere ser el candidato del PRI a la presidencia en 2030. ¿Qué opinan?”, escribió el periodista, invitando a sus seguidores a comentar.

¿‘Alito’ Moreno se ‘destapa’ para la Presidencia en 2030?

Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI y actual senador, dejó entrever una posible aspiración presidencial al afirmar que para gobernar México se necesita “carácter y determinación”, más allá de las buenas intenciones.

Durante sus declaraciones, Moreno sostuvo que los perfiles que solo son percibidos como “buenas personas” no tienen posibilidades reales de ganar una elección presidencial. “Así buena persona está bien, pero para presidente de México no sirven. No ganan una campaña”, afirmó.

El líder priista defendió su trayectoria política y subrayó su experiencia como candidato en diversos procesos electorales, al tiempo que rechazó que existan aspirantes con mejores credenciales dentro o fuera de su partido.

“Yo he sido doce veces candidato (…) y todos los que he competido, los he ganado”, señaló, al asegurar que el PRI cuenta con cuadros capaces de enfrentar y competir electoralmente contra Morena.

Finalmente, Moreno Cárdenas reiteró que el objetivo del tricolor es regresar al gobierno y consideró que existen condiciones para lograrlo. “Que me digan que otros son mejores que yo. No, hombre, a las pruebas me remito. El compromiso de nosotros es regresar al gobierno. Yo creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que se puede”, concluyó.