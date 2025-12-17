¿Desafuero de ‘Alito’ Moreno está ‘congelado’? Presidente de la Comisión Jurisdiccional responde

El senador y líder del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, enfrenta un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados. (Fotos: Cuartoscuro)

El proceso para retirar el fuero constitucional al senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, no está “congelado”, aseguró este miércoles el diputado Hugo Éric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados.

Flores Cervantes sostuvo que, aunque el avance se ha percibido como lento, esto se debe a la revisión detallada de las carpetas y no a razones políticas, por lo que aseguró que el proceso para solicitar el desafuero de ‘Alito’ se lleva a cabo en estricto apego a la legalidad.

En declaraciones a la prensa, el legislador morenista explicó que la solicitud de desafuero fue turnada a su comisión y que actualmente se revisan cinco carpetas de investigación presentadas por la Fiscalía de Campeche por presuntos delitos como uso indebido de funciones y peculado.

Afirmó que el objetivo del órgano legislativo es reunir todos los elementos necesarios para emitir un dictamen “pulcro e inimpugnable”, y con el único fin de verificar que se cumplan los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal.

Precisó que aún no se ha convocado a la Sección Instructora debido a que se revisa cada carpeta de investigación, y recalcó que el proceso depende de los plazos legislativos y de la información que remitan las fiscalías competentes.

Flores Cervantes también recordó que Moreno Cárdenas tendrá garantizado su derecho de audiencia en cuanto se emita un dictamen, reiterando que el procedimiento seguirá los cauces jurídicos establecidos sin motivaciones políticas.

Noroña acusa a Monreal de frenar desafuero de ‘Alito’

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lanzó este miércoles una dura crítica al coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, acusándolo de frenar políticamente el avance del desafuero contra ‘Alito’ Moreno.

Noroña afirmó en una transmisión que, semanas atrás, Monreal le aseguró personalmente que el asunto sería atendido, pero que, a la fecha, “no mueve un dedo” para que se concrete el proceso de desafuero del senador priista.

“Desde el robo que le hizo Alejandro Moreno al pueblo de Campeche hasta cualquier cantidad de ilícitos que ha cometido, lo pueden llevar a la cárcel. Sólo es cosa de que Ricardo Monreal se decida a que se lleve a cabo el proceso de desafuero”, expresó.

Noroña reprochó también que, pese a los señalamientos contra el líder nacional del PRI, este continúe en cargos internos y sin consecuencias dentro del Congreso.

Los terrenos expropiados de ‘Alito’ en Campeche

Además del debate sobre su desafuero, Moreno Cárdenas ha sido objeto de varias controversias públicas durante 2025. Una de las más sonadas fue la decisión de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, de expropiar varios terrenos vinculados al senador priista para la construcción de una universidad pública.

Los predios, ubicados en la exclusiva zona de Lomas del Castillo y que estaban registrados a nombre de familiares y allegados del político, fueron retirados como parte de un decreto de utilidad pública. La medida fue presentada por el gobierno estatal como una acción para destinar suelo a la educación superior.

Moreno Cárdenas ha defendido su patrimonio asegurando que las propiedades fueron adquiridas legalmente y que ha ganado “no ejercicios de acción penal” en otros casos, calificando las acciones en su contra como persecución política.