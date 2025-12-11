‘Alito’ Moreno ‘se adjudica’ Nobel de Machado y critica a la 4T por no festejarla: ‘Morena no tiene valor’

'Alito' Moreno recriminó a Morena por no felicitar a María Corina Machado, y aseguró que su Nobel es un premio contra los regímenes que apoyan al narco.

Luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum se quedara “sin comentarios” sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, el PRI salió a felicitar a la opositora venezolana y a recriminar a la 4T por no hacerlo.

"Si el gobierno de Morena no tiene el valor de pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz, en el PRI sí tenemos la voz y la claridad para decir lo que hay que decir“, escribió Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, quien además aseguró que su galardón no es casualidad.

A través de una publicación en X, Moreno Cárdenas expresó que el Premio Nobel de la Paz a Machado, que recibió su hija, es un “golpe” contra lo que él llamó las “narcodictaduras terroristas y comunistas”, en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

‘Alito’ Moreno no solo felicitó a María Corina Machado, quien reapareció tras 11 meses oculta, sino que el líder priista se adjudicó el premio, ya que, según él, “ese premio es para quienes enfrentamos a los gobiernos del terror. Para quienes no nos arrodillamos ante el poder del crimen. Para quienes denunciamos, con nombre y apellido, a las narcodictaduras terroristas y comunistas de América Latina."

‘Alito’ Moreno ‘le da llegue’ a Morena con premio Nobel de María Corina Machado

Además de felicitar a María Corina Machado, que llegó a Oslo con una aeronave mexicana, ‘Alito’ Moreno aseguró que la situación que actualmente vive Venezuela también la vive México.

"Aquí también hay persecución política, aquí también hay sumisión al crimen organizado, aquí también el gobierno está podrido hasta el fondo“, escribió Moreno Cárdenas.

El líder del PRI no solo aseguró que la lucha de Corina Machado es “espejo” de la de la oposición en México, sino porque significa “un repudio” a los regímenes criminales que se sostienen a base de presión y alianzas con el narcotráfico, esto en referencia a las acusaciones de Donald Trump, sobre que Nicolás Maduro es el supuesto líder del Cártel de los Soles, además de sus acusaciones sobre el dominio del narcotráfico en México.

Finalmente, utilizó el Nobel de María Corina Machado con la intención de dividir, ya que acusó a quienes no celebran su triunfo de “estar furiosos” y a favor del crimen, mientras que en el PRI, según él, son luchadores de la paz y la justicia.

"Y no, no nos sorprende que las narcodictaduras terroristas y comunistas estén furiosas. Están acostumbradas a la impunidad, pero el mundo ya abrió los ojos. Hoy saben quiénes defendemos la democracia y quiénes se han vendido al crimen organizado. La batalla está clara: de un lado, quienes luchamos por la paz, la libertad y la justicia; del otro, los que gobiernan con miedo, violencia y complicidad con el crimen organizado", finalizó ‘Alito’ Moreno.