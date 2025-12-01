Tabe 2, Morena 0

Cuba libre en vaso jaibolero

Miércoles 26 de noviembre, era la 1:00 pm y el alcalde de Magdalena Contreras terminaba su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la CDMX; seguía Tabe y todo se reventó. Lo reventó la misma Comisión. No importó que Tabe hubiera llegado una hora antes. Violentaron a Tabe, los acuerdos y las convocatorias. ¡Así, como lo están leyendo!

La comparecencia del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se llevaría a cabo en el salón Heberto Castillo. Así estaba convocado el protocolo. Los reventadores trasladaron la reunión al salón Colosio, argumentando que simpatizantes de Tabe, en la calle, no dejaban escuchar la sesión. Salieron de piel delicada y oído chafa.

Al llegar al Congreso, Tabe alegó que “no fue notificado formalmente” y puntualizó que el salón Colosio (mucho más pequeño) no permitiría la entrada de sus concejales, gabinete y medios.

(Especial)

Inhalen y exhalen

Pues el apellido reventador, Batres, se hizo presente en cuerpo y voz de, nada menos, que la diputada Valentina, que desde la nueva sede (el salón Colosio, no notificada oficialmente) lamentó que Mauricio Tabe no entrara a comparecer, cuando en realidad la sesión estaba desierta; era nula, pues, porque el salón Heberto Castillo estaba completamente vacío.

Valentina Batres (Especial)

No satisfecha con el exceso, levantó la sesión y presentó un acta ante el OIC de Miguel Hidalgo y la Contraloría General, porque la comparecencia de los alcaldes de la CDMX es obligatoria. En reclamo, sucedieron gritos y porras respaldando al alcalde de Miguel Hidalgo, quien tenía el control de la entrada del recinto legislativo.

Tabe era el centro de la arena política.

Los medios no lo soltaban y, prácticamente, demandaron una rueda de prensa. El alcalde fue muy puntual: “Lamento lo sucedido; que me amenacen con la Controlaría es autoritario; es represión. Yo nunca me he negado al diálogo, pero decir “vamos a aventar a la Contraloría y a la Fiscalía, ahora verán el poder del Estado”, es una amenaza muy delicada. Queremos diálogo y aquí estamos”.

Leído lo anterior, el gobierno cuatrotero se puso de pechito para que Tabe confirmara y denunciara la campaña de linchamiento en su contra, buscando destituirlo y responsabilizarlo de los actos vandálicos durante la marcha de la Gen-Z. Expresó que las acusaciones son mentiras y la confirmación es que no existen pruebas que lo vinculen al bloque negro.

Medio tiempo Tabe 1, Morena 0…

Dos días después, llegó el viernes 28 de noviembre. A las 6:00 pm, ríos de personas comenzaron a llegar al Teatro Ángela Peralta, en el parque Lincoln, justo en el corazón de Polanco. Mujeres, jóvenes, adultos mayores comenzaban sus respectivos registros para ingresar al Cuarto Informe de Labores de Tabe, al frente de la Miguel Hidalgo.

Además, una treintena de presidentes municipales de todo el país, diputados locales y federales, así como senadores, el presidente nacional del PAN y la presidenta del Congreso, lo acompañaron. Mauricio Tabe en su discurso reafirmó su compromiso con la defensa de las libertades, los derechos y la democracia.

Entre arengas y gran ambiente, confirmó que Miguel Hidalgo es una de las cuatro alcaldías más seguras de la CDMX, con 40% menos delitos de alto impacto, y que va por el primer lugar. Que seguirá como hasta hoy, poniendo en primer lugar a las mujeres en todos los programas sociales.

Presumió también que su alcaldía es la número uno en generación de empleos en CDMX y que es la que más aporta predial (20% del total) y ha invertido como nadie en iluminación y obras como deportivos, parques y jardines.

La Miguel Hidalgo es el bastión de la libertad

Tabe recordó que en lo que va del presente año, han sido asesinados 10 alcaldes en México, uno por mes, por lo que con imágenes, en memoria de cada uno de ellos, se refirió a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y dijo con voz fuerte al gobierno: “Ni con toda su intimidación, ni con todas sus campañas, ni con todas sus calumnias nos vamos a arrodillar, ni nos vamos a doblar, no nos vamos a intimidar, seguiremos levantando la voz”, indicó.

Y agregó: “No permitamos que nos roben el futuro, no permitamos que nos roben la esperanza, sigamos levantando la voz, tomando las calles, luchando por la libertad. La Ciudad de México se defiende, México se defiende y las libertades de todas y todos los mexicanos se defienden”. El marcador terminó Tabe 2, Morena 0.

(Especial)

Traición priista-mexiquense-femenina

Quien fuera, fue la esperanza priista mexiquense, a finales de 2022, cuando con la campaña mediática “Ni me bajo, ni me rajo”, se enfrentó al sistema, para pelear la candidatura a gobernadora del Edomex.

Pero esa visión pública, la idea y la estrategia no salieron de su cabeza, ni de nadie de su equipo: todo fue externo. Privado, pues.

“Ni me bajo, ni me rajo” remodeló la percepción que la clase política tenía de Ana Lilia; la empoderó. El góber pagó un costo político alto por rechazarla y, por supuesto, también “la perdedora-valiente”, Alejandra del Moral, quien fue la candidata.

Con esa visibilidad política, Alito la nombró presidenta del PRI en el Edomex en diciembre de 2023.

Ana Lilia contrató publicistas para la campaña 2024 y obtuvo 1.4 millones de votos directos para el PRI Edomex. Pero, y sin ruborizarse, los dejó colgados; no les pagó. No le importó que fueran los mismos que la ayudaron (gratis) a subir sus bonos políticos año y medio antes. Eligió la traición.

Ana Lilia (Especial)

(Especial)

El adeudo es millonario y ya está en tribunales. Por lo que tendrá que presentarse ante el Juzgado 27 Civil de la CDMX, pasado mañana, sí, este miércoles 3 de diciembre, a las 11 am. ¿Llegará puntual desde su exclusiva casa en San Ángel, a bordo de su camioneta blindada nivel 5 (con chofer), la exalcaldesa de Metepec? Les cuento, ¡por supuesto!