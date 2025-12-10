¿Por qué la huída de María Corina Machado es una ‘oportunidad’ para Nicolás Maduro y también ‘un riesgo’?

El ajedrez político en Venezuela tiene un nuevo movimiento con la huída de María Corina Machado, y ahora, tanto ella como Nicolás Maduro y su régimen, se enfrentan a una serie de riesgos y oportunidades en caso de una transición en el poder.

Machado salió ‘en secreto’ de Venezuela con la intención de llegar a Oslo, capital de Noruega, con la intención de recibir el Premio Nobel de la Paz en la ceremonia de este miércoles 10 de diciembre.

Sin embargo, no llegó a tiempo debido a problemas climáticos que retrasaron su vuelo, esto luego de salir de Venezuela por mar y de llegar a Curazao, donde hay una base aérea militar estadounidense.

Aunque no pudo llegar a la ceremonia de los premios Nobel, y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien lo recibió, la salida de Venezuela de Machado significa una serie de posibles cambios en la política de Venezuela, que desde hace meses se enfrenta a tensiones políticas con Donald Trump, quien aseguró que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

Estas son las razones por las que la salida de María Corina Machado significarían una oportunidad tanto para ella como para Maduro:

Las oportunidades y riesgos de Maduro con la huída de María Corina Machado

Nicolás Maduro se enfrenta a una serie de polémicas a la par de la salida de María Corina Machado, desde una llamada con Trump hace días, de la cuál no se anunciaron acuerdos, hasta la presión de EU para que abandone Venezuela.

Sin embargo, la huída de María Corina Machado significa una oportunidad para bloquear su reingreso y forzarla al exilio, algo que en el pasado ha debilitado a opositores a su Gobierno.

Con ello, la oposición se quedaría sin su principal referente a poco más de tres años de las siguientes elecciones.

Ahora bien, aunque esto ayudaría a los intereses de Maduro, la huída de su rival política también significa una serie de retos, y esto debido a lo que hubo detrás del viaje a Oslo de Machado.

Machado salió de Venezuela el martes con ayuda de miembros del régimen del presidente Nicolás Maduro, según la persona, que pidió no ser identificada al hablar de información privada. Algunos funcionarios estadounidenses ven esto como una señal de su disposición a cooperar si Maduro abandonara el poder.

En caso de que se confirme la información de la fuente, el régimen de Maduro tendría a personas dispuestas a colaborar con Estados Unidos, en un contexto en el que las tensiones militares van en incremento y que el Gobierno de Trump voló dos aeronaves de combate en el Golfo de Venezuela.

La gran oportunidad de Machado con su salida a Oslo

Aunque no llegó a la ceremonia de los premios Nobel, donde exigieron la renuncia de Maduro, María Corina Machado se enfrenta a una serie de oportunidades para que su figura política crezca en Venezuela.

De acuerdo con Bloomberg, “Sus partidarios creen que un regreso exitoso a Venezuela tras la ceremonia del Nobel podría reforzar su posición en el país“.

Aunque corre el riesgo de una ‘embestida’ política de Maduro si la manda al exilio, la ayuda de funcionarios de su régimen para dejarla salir de Venezuela, así como el apoyo de Estados Unidos, le darían fuerza de cara a una posible salida del poder de Maduro.

“Tuvimos que pasar por muchas cosas y mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo”, dijo Machado en un mensaje de voz grabado mientras subía a un avión con destino a la capital noruega, y publicado en la página web del Nobel el miércoles.

“Les estoy muy agradecida”, dijo. “Y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano”.

Con información de Bloomberg.