María Corina Machado llegó en avión mexicano a Noruega: La aeronave salió de Querétaro y pasó por Toluca

¿María Corina Machado pasó por México para llegar a Oslo? Este fue el trayecto de la aeronave matriculada en México. (Fotoarte: El Finanicero | Crédito: EFE/Shutterstock)

María Corina Machado reapareció públicamente después de más de un año en la oscuridad. La opositora venezolana llegó a Oslo, Noruega, para intentar recibir en persona el Premio Nobel de la Paz, pero también para reencontrarse con su familia.

Machado vivió una odisea para llegar al país nórdico. La expectativa se mantuvo durante horas ante su posible arribo. Y cuando llegó a Oslo, provocó polémica porque viajó en una aeronave mexicana.

¿Qué sabemos de la aeronave que llevó a María Corina Machado a Oslo?

El viaje de la opositora venezolana comenzó al salir de Caracas, Venezuela, donde permanecía escondida para evitar ser detenida. Se dirigió a un pueblo pesquero venezolano, donde una embarcación la esperaba para trasladarla a Curazao, isla de los Países Bajos en el mar Caribe.

Cuando llegó a Curazao, a unos 65 kilómetros de Venezuela, la líder opositora emprendió un vuelo. Según el registro de las plataformas FlightRadar24 y FlightAware, el avión en el que viajó es un Legacy 600.

La nave está matriculada en México, tiene como base el Aeropuerto Internacional de Querétaro y la opera la compañía JetVip Business Aviation.

Antes del viaje que trasladó a Machado a Oslo, el avión Legacy 600 realizó un vuelo de Querétaro a Toluca, Estado de México, el 7 de diciembre, aunque no significa que la opositora venezolana entrara a territorio mexicano.

El 9 de diciembre, la aeronave salió de Toluca con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en Florida, Estados Unidos.

El siguiente destino del avión mexicano fue el Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, y desde ese punto despegó hacia el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, Estados Unidos.

La última parte del trayecto consistió en un vuelo de seis horas y 24 minutos desde Bangor hasta el Aeropuerto de Oslo Gardermoen.

¿María Corina Machado llegó a México?

La información sobre el vuelo de Machado se tergiversó y en algunos casos se afirmó que la opositora venezolana realizó una escala en México, pero esto es falso.

La aeronave en la que viajó sí se trasladó entre Querétaro y Toluca, pero ella todavía no estaba a bordo. Nunca ingresó ni efectuó escala alguna en territorio nacional.

La confusión sobre la ruta del Legacy 600 obligó al Instituto Nacional de Migración (INM) a emitir una tarjeta informativa para aclarar que no tiene registro de la entrada o salida de María Corina Machado en México.

“El Instituto Nacional de Migración informa que no existe registro de entrada o salida del territorio nacional de la persona María Corina Machado, como se ha mencionado en algunos medios de comunicación”, apuntó.